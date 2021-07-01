Змеи наступают: в киевском такси катался полоз

Маршрут полоза отследили по камерам видеонаблюдения / Telegtam

В одной из машин столичной службы такси обнаружили змею. Как сообщает Telegram-канала Киев Сейчас, это был маисовый полоз, который еще называют красная крысиная змея.

Позже выяснилось, что он сбежал из плохо закрытого террариума, который находился в квартире на четвертом этаже.

Змея сползла вниз по дереву. Затем проползла по улице и попала в автомобиль. Она залезла в щель между бензобаком и днищем машины.

Путь рептилии удалось отследить по камерам видеонаблюдения.

Однако, извлечь змею удалось только после того, как автомобиль частично разобрали. Водитель снял бензобак.

Реклама

В итоге, полоз не пострадал и вернулся к своим хозяевам.

Читайте такжеСтоличные копы поймали пьяного неадеквата со змеями на шееНапомним, подобный случай произошел недавно в Харькове. Там хозяйка квартиры нашла под своей кроватью питона. Женщины вызвала полицию, которая извлекла рептилию из жилища. Вскоре нашлись и хозяева змеи.

Для справки:

Маисовый или пятнистый лазающий полоз - это небольшая и неядовитая змея рода Pantherophis. В большинстве она обитает в Северной Америке и пользуется широкой популярностью в частных коллекциях.

Ее еще называют гутата или красная крысиная змея.

Преимущественно она питается грызунами. Также ей характерен полудревесный образ жизни.