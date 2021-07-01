УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Змеи наступают: в киевском такси катался полоз

1 июля 2021, 14:08
Прослушать новость
Остановить

Для тобы, чтобы вытащить рептилию, автомобиль пришлось разобрать.

Маршрут полоза отследили по камерам видеонаблюдения / Telegtam

В одной из машин столичной службы такси обнаружили змею. Как сообщает Telegram-канала Киев Сейчас, это был маисовый полоз, который еще называют красная крысиная змея.

Позже выяснилось, что он сбежал из плохо закрытого террариума, который находился в квартире на четвертом этаже.

Змея сползла вниз по дереву. Затем проползла по улице и попала в автомобиль. Она залезла в щель между бензобаком и днищем машины.

Путь рептилии удалось отследить по камерам видеонаблюдения.

Однако, извлечь змею удалось только после того, как автомобиль частично разобрали. Водитель снял бензобак.

Реклама

В итоге, полоз не пострадал и вернулся к своим хозяевам.

Читайте такжеСтоличные копы поймали пьяного неадеквата со змеями на шееНапомним, подобный случай произошел недавно в Харькове. Там хозяйка квартиры нашла под своей кроватью питона. Женщины вызвала полицию, которая извлекла рептилию из жилища. Вскоре нашлись и хозяева змеи.

Для справки:

Маисовый или пятнистый лазающий полоз - это небольшая и неядовитая змея рода Pantherophis. В большинстве она обитает в Северной Америке и пользуется широкой популярностью в частных коллекциях.

Ее еще называют гутата или красная крысиная змея.

Преимущественно она питается грызунами. Также ей характерен полудревесный образ жизни.

новости Киева змея новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Змеи наступают: в киевском такси катался полоз». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названы 5 простых привычек, которые продлевают жизньНазваны 5 простых привычек, которые продлевают жизнь Врачи нашли новый скрытый признак высокого уровня холестерина в телеВрачи нашли новый скрытый признак высокого уровня холестерина в теле "Дрожите, британцы!": Сеть взорвала победа сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020"Дрожите, британцы!": Сеть взорвала победа сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 Диетолог рассказал, как улучшить здоровье с помощью куркумыДиетолог рассказал, как улучшить здоровье с помощью куркумы Смерть молодого бегуна на Львовском полумарафоне: что известно об умершемСмерть молодого бегуна на Львовском полумарафоне: что известно об умершем

Последние новости

14:09

Известный английский тренер назвал рецепт успеха сборной Украины в матче против Англии

14:08

Змеи наступают: в киевском такси катался полоз

13:59

Гороскоп на завтра 2 июля 2021 всех знаков Зодиака: тайный сон, атака неудач, сильное разочарование Видео

13:57

Журналист устроил пранк с Ницой, представившись футболистом Довбиком Видео

13:55

"Все натуральное": Настя Каменских не вместила грудь в крошечное бикини во время купания

Реклама
13:38

Десятилетняя винничанка скончалась от старости: у девочки была очень редкая болезнь Видео

13:35

"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами

13:26

У Зеленского ответили на фантазию Путина о "внешнем управлении" Украиной Видео

13:12

"Горд быть частью команды": герой сборной Украины Довбик поздравил всех с победой Видео

13:02

Елена Кравец сломала ногу и рассказала, что с ней произошло Видео

12:47

Моральный урод: одессит годами насиловал собственную жену и детей Видео

12:44

Православный календарь на июль 2021: Петров пост 2021 и день Петра и Павла Видео

12:42

Назвали дату съемок фильма Бессмертная Гвардия 2

12:32

Апокалипсис на Ровенщине: мощный ураган сносил крыши и выкорчевывал деревья Видео

12:29

Жуткое зрелище: в США несколько молний одновременно ударили в машину с детьми Видео

12:17

Сборная Украины прибыла в Рим на один из самых важных матчей в своей истории Фото Видео

12:12

В Херсоне авто патрульного насмерть сбило пешехода: коп сбежал с места преступления

11:59

Трагедия на полумарафоне во Львове: названа причина смерти молодого бегуна

11:52

В июле в Украине взлетят цены на газ: кто заплатит больше всех Видео

11:38

"Фура пошла вразнос и атаковала легковушку": в Киеве на проспекте Победы произошло серьезное ДТП Фото Видео

Реклама
11:28

Осенью полностью завершится "Большая стройка" Южного обхода Днепра Фото актуально

11:23

Инициаторов "ресурсного законопроекта" обвинили в игнорировании просьб обсудить документ

11:07

"Как россиян пустили, в Турции - постоянно *опа": из Киева в Анталию задержали сразу пять рейсов

11:05

Эксперты: война, коррупция и высокие налоги - главные риски для становления Украины

11:00

Опыт Швеции и США показывает, что повышение налогов приводит к экономическому спаду

10:56

Тина Кароль устроила стриптиз в лифте, страстно сорвав с себя одежду Видео

10:43

Суд оставил опекуном Бритни Спирс ее отца вопреки всем доводам певицы

10:37

Желто-голубой флаг над Госдумой и гривны в Москве: Зеленский ответил Путину на "единый народ" Видео

10:30

"Мошенничество или слишком красивая история": языковой скандал Ницой и Довбика получил продолжение

10:21

Период застоя и преобразования в финансовой сфере: что сулит Стрельцу гороскоп на июль-2021

10:02

Ученые узнали, что кофе делает с печенью Видео

09:58

"Вопите, как сумасшедший": "слуга народа" и экс-вице-премьер сцепились в прямом эфире Видео

09:42

Под Винницей пьяный водитель сбил коляску с младенцем: девочка пролетела десять метров и выжила

09:30

От мощных бурь до испепеляющей жары: синоптик удивил прогнозом до конца лета Видео

08:27

Коронавирус в Украине 1 июля: за сутки поставили 705 новых диагнозов Видео

07:51

В Киеве возле посольства РФ "подожгли Кремль" Фото

07:45

"Прямая линия": почему Путин упрямо продолжает выступать перед пустым залом мнение

07:45

Рынок земли стартовал: скупят ли все иностранцы, по чем будет гектар и ждать ли бума продаж

07:44

Цикорий: побочные эффекты и в чем польза для здоровья Видео

07:17

Алина Гросу публично разделась, чтобы поддержать украинскую сборную по футболу

Реклама
07:13

Гроза, град и шквалы: сегодня в Киеве будет царить непогода Видео

06:42

Обстрел британского эсминца Defender: в НАТО озвучили резкое заявление в отношении РФ Видео

06:35

От Кучмы и Порошенко к Зеленскому: как Большой Герб стал символом наследственности власти мнение

05:54

Вода с лимоном натощак: кому категорически нельзя пить модный напиток Видео

04:57

Эксперт объяснил, почему ЕС не признает китайскую CоronaVac, которой прививают украинцев Видео

02:54

Польза овощей, фруктов и ягод по цветам: от чего могут защитить

01:45

Назван продукт, с которым категорически нельзя сочетать огурцы Видео

01:37

У Кравчука назвали условие и формат участия США в переговорах по Донбассу Видео

00:51

Звезда Квартала похвалилась загаром в крошечном бикини

00:19

Гороскоп на 1 июля 2021 всех знаков Зодиака: повышение, надбавка и ловушка завистников Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять