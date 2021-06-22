Заглянула под кровать и увидела питона: харьковчанка нашла змею в своей квартире

Питон заполз под кровать / Facebook

В Харькове питон заполз в квартиру местной жительницы. Женщина случайно обнаружила его у себя под кроватью. Хозяйка квартиры увидела свернутого калачиком питона и сообщила представителям правоохранительных органов.

Как говорится в сообщении полиции, женщина позвонила в полицию и попросила о помощи. Патрульные выехали по указанному адресу и обнаружили на месте сетчатого питона. Владелица жилища не могла объяснить, как змея оказалась в ее доме.

Копы достали змею и отвезли ее к ветеринару. Питон оказался полностью здоровым. Временно его поместили в контактный зоопарк для дальнейшего наблюдения специалистами.

Однако, Telegram-канал "ХС Харьков" пишет, что по дороге в зоопарк змея скрылась в полицейском автомобиле, поэтому они разбирали обшивку.

В Сети пишут, что по дороге в зоопарк, питон скрылся от копов / Facebook

Напомним, побережье Азовского моря оккупировали пресмыкающиеся. Их развелось очень много, они не дают нормально отдохнуть туристам.

В Сети публикуют фото и видео, на которых запечатлено не самое приятное соседство на побережье Приморского Посада. Пользователи разделились во мнениях. Кто-то считает, что на видео вполне безопасный уж, другие - что это степная гадюка.