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Побережье Азовского моря оккупировали змеи

22 июня 2021, 10:55

В Сети публикуют фото и видео, на которых запечатлено не самое приятное соседство с пресмыкающимися.

На побережье Приморского Посада нашествие змей/ Фото Facebook

Побережье Азовского моря оккупировали пресмыкающиеся. Их развелось очень много и они не дают нормально отдохнуть туристам.

В Сети публикуют фото и видео, на которых запечатлено не самое приятное соседство на побережье Приморского Посада.

"В том году медузы, в этом - активизировались змеи. Будьте осторожны, так как можно просто не увидеть", — предупредила отдыхающих в Facebook депутат Запорожского облсовета Ирина Славова.

Она добавила, что, по мнению местных жителей, после того, как построили ветряки, птицы, которые раньше ели змей, теперь боятся летать рядом и это благоприятно влияет на размножение змей на этой территории.

Пользователи разделились во мнениях. Кто-то считает, что на видео вполне безопасный уж, другие, что это — степная гадюка.

"Это где? Если Приморск, то это гадюка. Их там очень много развелось. Как-то попали с друзьями и после того туда и ногой ступать не хочется".

"Да, степная гадюка расселилась по всей Обиточной косе, этому способствует наличие кормовой базы - мышевидных грызунов и заповедная территория, людей там не много. У гадюки зигзагообразный рисунок на спине, и они не такие большие, как водяные ужи, и плавают не слишком охотно - это сухопутный степной вид. К слову, занесен в Красную книгу Украины".

"По фото нечетко видно. Если окрас в ромбик - гадюка".

"Это - уж, шахматка. Опасности особой не несет для человека. У гадюки по краям слабо выраженный окрас, по центру - зигзаг. У шахматки рисунок равномерный. Тоже очень боюсь их, поэтому пришлось интересоваться и учиться, какие опасны".

Как сообщал Главред, в прошлом году на побережье Черного моря в Одессе зафиксировали массовое нашествие медуз.​

Кроме того, сообщалось, что в популярном украинском курорте Кирилловка (который расположен на побережье Азовского моря) также наблюдалось широкомасштабное нашествие медуз и морских блох.

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