Смерть младенца в Харькове: ребенок мог отравиться детской смесью

В больнице Харькова в реанимации умер 3-месячный ребенок, причиной смерти могло стать отравление детской смесью / Freddy Olsson / flickr.com/

В больнице Харькова в реанимации умер 3-месячный ребенок из села Петрополье Лозовского района. Врачам, к сожалению, младенца спасти не удалось. Выяснилось, что ребенок не был зарегистрирован, а его мать не обращалась к докторам во время беременности. Причину смерти должно показать вскрытие. Подозревают отравление детской смесью.

"За жизнь младенца боролись в реанимации областной больницы, но спасти не смогли. Как оказалось, ребенок не был зарегистрирован, мать не обращалась к врачу в течение беременности. Окончательную причину смерти младенца покажет вскрытие. Возможно отравление разведенной детской смесью", - заявила советник председателя Лозовской городской территориальной общины Анна Скрипник.

Также она сообщила, что в семье, где случилась трагедия, воспитывают еще двое детей – 7 и 11 лет. Семью не считают неблагополучной, но характеризуют ее как малообеспеченную.Читайте такжеВ Чернигове умерли двое детей, которых мать накормила супом с грибами

По причине данного инцидента в Лозовской территориальной общине намерены провести проверку всех беременных женщин и рожениц. Местных жителей призывают проявлять бдительность и обращаться в специальные службы в тех случаях, если есть какие-либо сомнения в вопросе ненадлежащего воспитания детей в семьях.

Главред сообщал: одесские полицейские предъявили семейной паре подозрение в злостном невыполнении своих обязанностей по воспитанию детей. В результате халатного отношения умер младенец, а второй ребенок начал отставать в развитии.