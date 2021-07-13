УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Смерть младенца в Харькове: ребенок мог отравиться детской смесью

13 июля 2021, 09:38
Прослушать новость
Остановить

Мать не обращалась к врачам во время беременности, а ребенок не был зарегистрирован, утверждают власти в Лозовой.

Ребенок
В больнице Харькова в реанимации умер 3-месячный ребенок, причиной смерти могло стать отравление детской смесью / Freddy Olsson / flickr.com/

В больнице Харькова в реанимации умер 3-месячный ребенок из села Петрополье Лозовского района. Врачам, к сожалению, младенца спасти не удалось. Выяснилось, что ребенок не был зарегистрирован, а его мать не обращалась к докторам во время беременности. Причину смерти должно показать вскрытие. Подозревают отравление детской смесью.

"За жизнь младенца боролись в реанимации областной больницы, но спасти не смогли. Как оказалось, ребенок не был зарегистрирован, мать не обращалась к врачу в течение беременности. Окончательную причину смерти младенца покажет вскрытие. Возможно отравление разведенной детской смесью", - заявила советник председателя Лозовской городской территориальной общины Анна Скрипник.

Также она сообщила, что в семье, где случилась трагедия, воспитывают еще двое детей – 7 и 11 лет. Семью не считают неблагополучной, но характеризуют ее как малообеспеченную.Читайте такжеВ Чернигове умерли двое детей, которых мать накормила супом с грибами

По причине данного инцидента в Лозовской территориальной общине намерены провести проверку всех беременных женщин и рожениц. Местных жителей призывают проявлять бдительность и обращаться в специальные службы в тех случаях, если есть какие-либо сомнения в вопросе ненадлежащего воспитания детей в семьях.

Главред сообщал: одесские полицейские предъявили семейной паре подозрение в злостном невыполнении своих обязанностей по воспитанию детей. В результате халатного отношения умер младенец, а второй ребенок начал отставать в развитии.

новости Харькова происшествие Лозовая
Сейчас вы просматриваете новость «Смерть младенца в Харькове: ребенок мог отравиться детской смесью». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украину накроет дикая жара под +40: названы самые горячие дни и регионыУкраину накроет дикая жара под +40: названы самые горячие дни и регионы Встреча Зеленского и Меркель: почему Украине в Берлине мало что светитВстреча Зеленского и Меркель: почему Украине в Берлине мало что светит Диетологи рассказали, какой вид кофе очень опасен для здоровьяДиетологи рассказали, какой вид кофе очень опасен для здоровья Гороскоп на 13 июля 2021 всех знаков Зодиака: несчастные случаи, ложь и тайные преградыГороскоп на 13 июля 2021 всех знаков Зодиака: несчастные случаи, ложь и тайные преграды Киев разжарит еще больше: синоптик дал прогноз погоды на три дняКиев разжарит еще больше: синоптик дал прогноз погоды на три дня

Последние новости

09:38

Смерть младенца в Харькове: ребенок мог отравиться детской смесью

09:29

Настя Каменских топлес в розовых трусиках свела с ума нежным кадром

09:10

Прострелены три органа: стало известно о состоянии ребенка, которого ранили на Житомирщине

09:00

Неправильные китайцы со своими неправильными реформами мнение

09:00

Можно ли умереть от арбуза: чем опасны ранние арбузы и кому они вообще противопоказаны Видео

Реклама
08:25

Ставка на Байдена и вывод войск России с Донбасса: Зеленский раскрыл сценарий визита в Вашингтон Видео

08:21

Коронавирус в Украине 13 июля: за сутки - почти 500 новых диагнозов Видео

08:20

Летние платья, которые стыдно носить в 2021 году Видео

08:01

"Опасная тенденция": в ВОЗ посоветовали не комбинировать вакцины от COVID-19 разных производителей Видео

07:38

"Наркотический" скандал со "слугой народа": Брагару вернули водительские права

07:08

Украину раскалит до рекордных +39 градусов: синоптик назвала самые жаркие дни лета 2021 Видео

06:44

Жена Цекало без лифчика показала грудь перед зеркалом в своей студии

06:34

Зеленский встретился с Меркель: переговоры продолжались более четырех часов

06:32

Путин признался, что намерен идти до конца в Украине мнение

06:01

Путин готовится к наступлению и хочет скрыть проблемы Крымского моста – военный эксперт

05:24

Идея-фикс Путина: экс-глава СБУ предупредил о подрывной акции Кремля и назвал сроки Видео

05:04

Как вернуться в рабочий ритм после сезона отпусков: рассказывает психолог

04:43

Ученые отыскали радикальный и жестокий способ продлить жизнь мужчинам Видео

04:17

Когда День Ильи: дата, традиции и запреты праздника

03:34

Цена может стать неподъемной: эксперт спрогнозировал рост тарифов на газ

Реклама
03:10

Православный календарь на август 2021: день Ильи, Успенский пост и Яблочный Спас

02:16

Гороскоп на 15 июля 2021 всех знаков Зодиака: грандиозный скандал или большая любовь Видео

01:25

Худший сценарий для Киева: эксперт оценил риски остановки транзита газа через Украину Видео

01:19

Жена Сергея Лещенко показала грудь и взбудоражила Сеть жарким фото

00:51

Трудно уснуть? Две вещи, которые вы должны съесть или выпить перед сном Видео

00:39

По Житомиру пронесся сильный ливень с градом: есть жертва непогоды Видео

00:16

Магнитная буря с 13 июля открывает самый опасный период месяца: что делать Видео

00:02

Блогерша-подросток выгуляла парня на поводке и нарвалась на критику: ей угрожает мусульманская банда Видео

12 июля, понедельник
23:55

Симптомы высокого уровня холестерина: невидимый знак на ваших пальцах Видео

23:35

"Он ведет Украину к уничтожению": Поклонская вызверилась на Зеленского из-за статьи Путина Видео

23:30

На Житомирщине ребенок получил тяжелое огнестрельное ранение: полиция подозревает военного Видео

23:04

Можно ли почистить печень и организм в целом: ученые наконец дали ответ Видео

22:56

Статья Путина - обиженный старческий бубнеж мнение

22:55

Заливали молоком и засыпали хлопьями: в киевском метро блогеры отличились очередной выходкой Видео

22:40

Как правильно хранить и замораживать кукурузу: главные правила для здоровья Видео

22:31

Как спастись от магнитных бурь: советы опытного врача Видео

22:29

"Концентрация остается высокой": Зеленский высказался по поводу отвода российских войск Видео

22:09

Как долго остаются симптомы COVID-19 после выздоровления - ответ медиков Видео

21:50

Cемь ошибок приготовления, которые делают овощи бесполезными Видео

21:43

"Замены быть не может": Меркель сделала громкое заявление касательно Северного потока-2 Видео

Реклама
21:38

Меркель рассказала, какое громадное количество вакцин от COVID-19 Германия передаст Украине Видео

21:12

Лишение свободы и громадный штраф: в Запорожье суд вынес приговор водителю электросамоката

21:07

Меркель разозлилась из-за медленного выполнения Минских соглашений Видео

21:05

Приметы на 13 июля: что нельзя делать в Собор 12 апостолов Видео

20:51

"Все черное и обожженное": во Львове девочка проглотила батарейку и сильно повредила пищевод

20:11

Купались рядом с трупом: в Одессе тело утопленника пролежало на пляже 4 часа - СМИ Видео

19:45

Гороскоп на 13 июля 2021 всех знаков Зодиака: несчастные случаи, ложь и тайные преграды Видео

19:40

"Украина - детище советское эпохи": полный текст скандальной статьи Путина об Украине

19:39

Победительница Холостяка Даша Квиткова поразила признанием про секс на 9 месяце

19:29

"Все случилось внезапно": в Херсоне 12-летняя девочка умерла во время операции

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять