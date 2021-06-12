УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Под Одессой горе-родители замучили своих детей: малышка умерла, а другой ребенок отстал в развитии

12 июня 2021, 11:21

Чтобы доказать виновность супругов в халатности с таким тяжкими последствиями, правоохранителям понадобилось несколько месяцев.

замученные дети, девочка
Под Одессой горе-родители замучили своих детей: малышка умерла, а другой ребенок отстал в развитии / Reuters

Под Одессой родители замучили своих детей – в результате халатного отношения заболел и умер младенец, а авторой ребенок начал отставать в развитии. Правоохранители объявили семейной паре подозрение в злостном невыполнении обязанностей по уходу за малолетними детьми. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, сейчас решается вопрос об избрании горе-родителям меры пресечения. Трагический случай произошел еще в марте, когда в семье 33-летнего мужчины и его 26-летней жены умерла 8-месячная дочь от бронхопневмонии.

Посетив дом семьи, правоохранители увидели, что супруги, которые неоднократно привлекались к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей, довели жилье до непригодного для жизни состояния.

Также выяснилось, что их 2-летний сын не получал должного питания, внимания и ухода, и начал отставать в развитии. Мальчика изъяли из семьи в детское учреждение.

Чтобы доказать виновность супругов в халатности с таким тяжкими последствиями, правоохранителям понадобилось несколько месяцев. Были проведены судебно-медицинские, психолого-психиатрические и комиссионные экспертизы.

"Для выяснения обстоятельств и причины происшествия было начато уголовное производство, в ходе которого выяснилось, что к трагедии привела халатность родителей, которые не позаботились о полноценном лечении дочери", - говорится в сообщении.

Читайте такжеОставили малыша на старших детей: на Закарпатье младенец выпал из коляски и умерРанее в Одесской области мачеха взяла четырехлетнего сына своего мужа-военного и отвезла за 200 км от дома. Женщина оставила ребенка на станции автовокзала и скрылась. Перепуганного и одинокого ребенка заметили прохожие, они и вызвали полицию.

новости Одессы
Сейчас вы просматриваете новость «Под Одессой горе-родители замучили своих детей: малышка умерла, а другой ребенок отстал в развитии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Сердечный приступ: лучшее растительное масло для снижения рискаСердечный приступ: лучшее растительное масло для снижения риска Украину ждет аномально холодная зима - климатологУкраину ждет аномально холодная зима - климатолог Инфаркт: это упражнение может усилить рискиИнфаркт: это упражнение может усилить риски Тина Кароль спустила штаны и засветила соблазнительное бельеТина Кароль спустила штаны и засветила соблазнительное белье Стало известно, как и от чего лечат Андрея ДанилкоСтало известно, как и от чего лечат Андрея Данилко

Последние новости

11:44

Гороскоп на 12 июня 2021 всех знаков Зодиака: взлет в карьере, приключения и обманы

11:21

Под Одессой горе-родители замучили своих детей: малышка умерла, а другой ребенок отстал в развитии

11:08

Жара и грозовые дожди: синоптик рассказал о погоде на выходных Видео

11:02

Судьба КНДР и расчеты картошкой: как новые санкции ЕС ударят по Беларуси мнение

10:56

В моду на лето 2021 вернулись головокружительные и эффектные солнцезащитные очки в стиле 70-х Видео

Реклама
10:19

"Пробирки с кровью и тысячи шприцев": под Сумами нашли громадную свалку COVID-отходов Видео

10:10

В Буче школьница застрелила парня из пневмата: появилось видео с места трагедии

09:44

Почему встреча Зеленского и Байдена грозит превратиться в страшный сон для Украины мнение

09:20

Выпил, закусил и заснул: на Черкасчине хозяйка застукала вора на своей веранде Видео

08:33

"Псевдочуму хотела продать": в Киеве сотрудница лаборатории стащила штамм птичьего вируса Видео

08:19

Коронавирус в Украине 12 июня: выявлены почти 1,3 тыс. новых больных Видео

07:45

Украина вакцинируется: на выходных будут работать более 50 центров вакцинации Видео

07:34

Встреча Зеленского и Путина: Кулеба сообщил, что место рандеву президентов пока не обсуждается Видео

07:22

"Словесное несварение желудка": Путин прокомментировал слова Байдена о том, что он "убийца" Видео

07:10

Путин намерен править Россией еще 12 лет: политик сделал заявление о планах Кремля по Беларуси Видео

06:35

Гороскоп на завтра 13 июня 2021 всех знаков Зодиака: запрет на риск и угроза болезни Видео

06:02

Звезда Квартала похвалилась похудевшей фигурой в бикини

05:28

Новый удар России по Украине: эксперт объяснил, зачем Москве нужен Северный поток-2 Видео

05:02

Как правильно пишется: вглубь или в глубь

04:22

Сбежит и поставит клеймо "вульгарная": маникюр, который бесит мужчин Фото Видео

Реклама
03:50

Эксперт объяснил, был ли смысл в "охоте на Басту" в Киеве

03:02

Ученые рассказали, какие жгучие специи помогут сжечь висцеральный жир Видео

02:16

Если Голос исчезнет, офису Зеленского придется создавать искусственно "Голос-2" - эксперт

01:37

Девушка солиста Maneskin в одном белье нежно засветила свой утренний образ

00:51

Зачем есть огурцы: когда они спасают и чем вредят Видео

00:05

Поехал сразу после школы на заработки: в Чехии нашли мертвым в реке 19-летнего украинца Видео

11 июня, пятница
23:45

Можно или нужно ли есть бананы на завтрак: врачи дали ответ Видео

23:36

Врач рассказала, какую черешню опасно покупать Видео

22:56

Плаванье или бег: в чем сила тренировки Видео

22:45

Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине - Зеленский Видео

22:41

В Житомирской области нашли мертвым младенца: его мать скрыла беременность от семьи Видео

22:29

Оккупанты Крыма усомнились в качестве питьевой воды с Азовского моря Видео

21:52

Кулеба раскрыл детали встречи Байдена и Зеленского Видео

21:50

В Запорожской области пьяный мужчина напился бензина и закурил

21:19

От жары до заморозков: климатолог предупредила об опасной погоде Видео

21:18

Легкий маникюр на лето 2021, который завораживает с первого взгляда Фото Видео

21:00

Навальный, убийства и война: "новая форма" сборной РФ с "грехами" Путина Фото Видео

20:55

Пять удивительных преимуществ от прогулки: некоторые удивят Видео

20:53

Журнал Time разместил на своей обложке отражение Путина в очках Байдена Видео

20:24

Убивает рак и холестерин: этот мощный растительный белок снижает еще и риск сердечного приступа Видео

Реклама
20:20

Смартфоны и наушники OnePlus официально появятся в Украине

20:15

В Украине резко изменились цены на клубнику: какая стоимость ягоды в регионах

20:00

Как вернуть здоровый сон после COVID-19 - ответ ученых Видео

19:56

Украине легче получить от РФ возмещение убытков, чем репарации мнение

19:42

Украина достигла победного компромисса с УЕФА по форме сборной на Евро Видео

19:37

В ЕС бьют тревогу и призывают некоторых граждан отказаться от AstraZeneca

19:34

О каких проблемах со здоровьем "сигналят" белые пятна на ногтях Видео

19:29

Мечтал стать боксером: всплыли подробности убийства 8-летнего мальчика в Покрове Видео

19:27

Кейт Миддлтон впервые публично прокомментировала рождение дочери принца Гарри

19:15

Сорвала злость: в Одесской области мачеха отвезла 4-летнего сына мужа далеко-далеко и бросила Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять