Под Одессой горе-родители замучили своих детей: малышка умерла, а другой ребенок отстал в развитии / Reuters

Под Одессой родители замучили своих детей – в результате халатного отношения заболел и умер младенец, а авторой ребенок начал отставать в развитии. Правоохранители объявили семейной паре подозрение в злостном невыполнении обязанностей по уходу за малолетними детьми. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, сейчас решается вопрос об избрании горе-родителям меры пресечения. Трагический случай произошел еще в марте, когда в семье 33-летнего мужчины и его 26-летней жены умерла 8-месячная дочь от бронхопневмонии.

Посетив дом семьи, правоохранители увидели, что супруги, которые неоднократно привлекались к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей, довели жилье до непригодного для жизни состояния.

Также выяснилось, что их 2-летний сын не получал должного питания, внимания и ухода, и начал отставать в развитии. Мальчика изъяли из семьи в детское учреждение.

Чтобы доказать виновность супругов в халатности с таким тяжкими последствиями, правоохранителям понадобилось несколько месяцев. Были проведены судебно-медицинские, психолого-психиатрические и комиссионные экспертизы.

"Для выяснения обстоятельств и причины происшествия было начато уголовное производство, в ходе которого выяснилось, что к трагедии привела халатность родителей, которые не позаботились о полноценном лечении дочери", - говорится в сообщении.

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