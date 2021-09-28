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"Нашла под мостом": в Кропивницком молодая мама принесла в роддом младенца и отказалась от него

28 сентября 2021, 16:41
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Медики назвали девочку Анастасией. В настоящее время она находится в больнице.

ребенок, младенец
В Кропивницком молодая мама принесла в роддом младенца и отказалась от него / pixabay

Дикая история произошла в Кропивницком – там от новорожденной девочки отказалась мама. Она вместе с парнем принесла малышку в родильное отделение и заявила, что она ей не нужна.

Как рассказала главный врач Кропивницкого роддома Людмила Романив, ребенок родился раньше необходимого срока. Новорожденную девочку в медучреждение принесли парень с девушкой — сказали, что нашли ее под мостом, сообщает "Суспільне".

По словам врача, медработники заподозрили, что никто никакого ребенка под мостом не находил, а девушка - это мама ребенка.

"Врачи заподозрили, что это мама ребенка и вызвали полицию. Девушка призналась, что это она родила, но ребенок ей не нужен. Девочка недоношенная, но здоровая. Была переохлажденная. Сейчас находится под наблюдением врачей", — рассказывает врач.

Отмечается, что новоиспеченная мама написала отказ от своего новорожденного ребенка. При этом работники больницы уговаривали ее поменять свое решение, но никакие уговоры на нее не подействовали.

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Медики назвали девочку Анастасией. В настоящее время она находится в больнице.

Читайте такжеВо Львове женщина оставила возле роддома полуживого младенцаРанее вопиющий случай произошел в Ивано-Франковске – там на улице Сухомлинского вечером прохожие на помойке нашли новорожденного ребенка. Младенец, от которого отказался самый родной человек на свете, был госпитализирован в областную детскую больницу. Очевидцы рассказали, что ребенок был с пуповиной. Его плач услышал прохожий, который нашел младенца на помойке в пакете.

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