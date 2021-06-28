Прохожий толкнул коляску с младенцем в Мариуполе: ребенок выпал на дорогу Reuters

Маленький ребенок пострадал из-за действий случайного прохожего в Мариуполе Донецкой области. 10-месячный малыш получил травмы головы после того, как выпал из коляски, которую толкнул неизвестный.

Инцидент произошел на улице Киевская в Мариуполе. Неизвестный толкнул коляску, в котором находился 10-месячный ребенок, сообщает PR.UA со ссылкой на Мариупольскую станцию скорой медицинской помощи.

В результате младенец выпал на дорогу и сильно ударился головой.

Ребенка с черепно-мозговой травмой и раной лобной части доставили в областную больницу.

Ранее сообщалось, на Закарпатье в селе Обава Чинадиевской общины Мукачевского района родители оставили годовалого ребенка под присмотром старших детей. Малыш выпал из коляски, ударился и умер.

Кроме того, в Славянске (Донецкая область) на нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил коляску с четырехмесячным младенцем. По данным медиков, четырехмесячный Миша был в крайне тяжелом состоянии — у него диагностировали перелом обеих теменных и затылочной костей, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние.