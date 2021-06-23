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"Мальчик весь переломанный": в Славянске пенсионер на авто сбил 4-месячного младенца и скрылся

23 июня 2021, 18:41
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По данным медиков, четырехмесячный Миша в крайне тяжелом состоянии — у него диагностировали перелом обеих теменных и затылочной костей, ушиб головного мозга.

Коляска
в Славянске пенсионер на авто сбил младенца в коляске/ УНИАН

В Славянске (Донецкая область) на нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил коляску с четырехмесячным младенцем. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на мать мальчика − Софию Миколенко.

"Я приблизилась к пешеходному переходу. Первое авто не пропустило нас и на скорости проехало мимо, водитель второго немного притормозил, и я двинулась, а затем резко рванул с места и я отскочила и пыталась потянуть назад коляску, но немного не успела. В этот момент он поехал и задел ее. Люлька коляски оторвалась и полетела на тротуар. Там она перевернулась и ребенок вылетел на землю", — рассказала она.

Как рассказывает София, ДТП произошел 17 июня на улице Ярослава Мудрого. Она с ребенком в коляске пытались перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По словам женщины, водитель даже не остановился и поехал дальше, а она подбежала к ребенку, который после падения едва дышал.

"Я хватаю ребенка на руки и изо всех сил бегу в детскую больницу, которая располагается рядом, я — медсестра этой больнице. Там сразу лечу в реанимацию и отдаю туда ребенка. Скорую я не вызвала, а в полицию позвонила уже находясь в больнице", — рассказывает София.

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По данным медиков, четырехмесячный Миша был в крайне тяжелом состоянии — у него диагностировали перелом обеих теменных и затылочной костей, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние.

София говорит, что 73-летнего водителя, который сбил коляску, догнал другой водитель и заставил его вернуться. Правоохранители опросили свидетелей и открыли уголовное производство.

Пострадавший
Пострадавший / ТСН

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Напомним, ранее в Одессе произошло ДТП с участием пьяного полицейского. 27-летний правоохранитель снес шлагбаум и сбил семейную пару, которая гуляла с ребенком. Пострадавшие госпитализированы.

Авария произошла в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе.

ДТП младенец новости Донбасса
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