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От авто ничего не осталось: в Черкассах случилась страшная авария, много жертв

21 июня 2021, 20:15
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Удар был настолько мощным, что из автомобилей остался только лом.

Серьезная авария в Черкассах / Нацполиция

20 июня в Черкассах на перекрестке улицы Пастеровской и бульвара Шевченко произошло ДТП, в котором погибли сразу три человека.

Как сообщают в Нацполиции Черкасской области, ДТП произошло поздно вечером.

Там водитель автомобиля KIA Optima не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся Audi A4.

44-летнего водителя KIA зажало в салоне автомобиля, его вырезали спасатели, 40-летний пассажир этого авто погиб на месте аварии.

За рулем Audi был 25-летний водитель. Он погиб на месте ДТП, 28-летняя пассажирка авто скончалась в больнице.

По предварительной информации, причиной ДТП является превышение скорости. Также удар был настолько мощным, что из автомобилей остался только лом.

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Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Как сообщал Главред, в Одессе произошло ДТП с участием пьяного полицейского. 27-летний правоохранитель снес шлагбаум и сбил семейную пару, которая гуляла с ребенком. Пострадавшие госпитализированы.

Авария произошла в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе.

ДТП
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