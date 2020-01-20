В Одессе пьяный коп на большой скорости сбил родителей на глазах у ребенка

ДТП в Одессе произошло 19 января / Фото od.npu.gov.ua

В воскресенье, 19 января, в Одессе произошло ДТП с участием пьяного полицейского. 27-летний правоохранитель снес шлагбаум и сбил семейную пару, которая гуляла с ребенком. Пострадавшие госпитализированы.

Авария произошла в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе. Как сообщает пресс-служба полиции Одессы, за рулем автомобиля Опель находился нетрезвый 27-летний коп, на момент совершения ДТП он был вне службы.

Мужчину, 1970 г.р., и женщину, 1972 г.р., госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Авто снесло шлагбаум / Фото od.npu.gov.ua

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, о происшествии с участием полицейского сообщили работникам Государственного бюро расследований.

ДТП в Одессе / Фото od.npu.gov.ua

Очевидцы аварии пишут в соцсетях, что пьяный коп сбил пешеходов прямо на глазах у ребенка перед въездом на территорию бизнес-центра Вузовский. При этом сообщается, что авто мчалось на большой скорости.

"Этого неадекватного человека не остановило содеянное, как и полностью разбитое лобовое стекло. Он продолжал совершать непонятные виражи вокруг, разгромил шлагбаум перед бизнес-центром", – написала свидетель ДТП Алёна Дабижа в Facebook.

По ее словам, виновнику аварии не позволили скрыться очевидцы.

"Больше всего меня, как мать, впечатлил маленький мальчик, который бегал вокруг своих лежащих окровавленных родителей и не понимал, что произошло и почему они не встают. Но, ещё больше меня поразило, что этим ненормальным оказался сотрудник полиции", – добавила одесситка.

Фото Facebook

Напомним, ужасное смертельное ДТП произошло утром в субботу, 11 января, в Борисполе Киевской области. Около 7 часов утра полицейский автомобиль Renault Doker совершил наезд на мужчину. От полученных травм мужчина умер на месте аварии.