На Сумщине в ДТП погибли мужчина и 9-летняя девочка

На Сумщине столкнулись грузовик и внедорожник, погибли два человека / Скриншот

В среду вечером, 8 января, возле села Гамалиевка Сумской области столкнулись грузовик Sсania и внедорожник Chevrolet, погибли два человека - мужчина и ребенок, а еще два человека - пострадали.

Смертельная авария произошла около 19:00, погибли 30-летний водитель Chevrolet и 9-летняя девочка, пострадали пассажиры иномарки - мужчина и женщина, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Сумщине.

В ведомстве добавили, что пострадавших доставили в больницу, мужчина был в тяжелом, неконтактном состоянии.

Начато производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса - Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что вечером 8 января в Кривом Роге Днепропетровской области авто Audi влетело в толпу пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, и скрылось. В результате аварии погибли две женщины.