В Кривом Роге авто на полной скорости раздавило толпу на "зебре": есть погибшие

Водителя, совершившего смертельное ДТП, ищут / Facebook Национальной полиции в Днепропетровской области

В Кривом Роге на Днепропетровщине в среду, 8 января, произошло смертельное ДТП - автомобиль Audi на полной скорости влетел в толпу пешеходов, а потом скрылся с места аварии.

Трагедия случилась в Ингулецком районе Кривого Рога на улице Каткова около 19:45. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области, водитель автомобиля AUDI на большой скорости наехал на людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Две женщины погибли на месте ДТП.

Впоследствии автомобиль, причастный к ДТП, обнаружили брошенным в 150 м от места аварии. На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства события. Личность водителя устанавливается.

Напомним, в Черкасской области произошло жуткое ДТП с участием малолетних детей. В результате инцидента один ребенок погиб. Второго пострадавшего доставили в больницу. Удар был настолько сильным, что лобовое стекло с пассажирской стороны посыпалось в салон авто.

25 декабря в Хмельницкой области автомобиль наехал на двух пешеходов-нарушителей - мужчину и женщину, которые переходили дорогу в неустановленном месте. После наезда авто они погибли от полученных травм на месте ДТП. По предварительным данным, за рулем автомобиля Daewoo Lanos, был оперуполномоченный Управления Службы безопасности Украины в регионе.