Проломлено лобовое стекло: пьяный водитель снес двух детей

ДТП в Черкасской области/ пресс-служба Национальной полиции

В Черкасской области произошло жуткой дорожно-транспортное происшествие с участием малолетних детей. В результате инцидента один ребенок погиб.

По данным пресс-службы Национальной полиции области, авария произошла в Корсунь-Шевченковском районе в воскресенье, 5 января, около 17:00. После трагедии второго пострадавшего доставили в больницу.

Согласно обнародованной фотографии, удар был настолько сильным, что лобовое стекло с пассажирской стороны посыпалось в салон авто. Правоохранители открыли уголовное производство по факту ДТП. Сообщается, что подозреваемых уже задержан. На момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Уголовное производство открыто по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время водитель, совершивший данное ДТП задержан по статье 208 Уголовного процессуального Кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Стоит отметить, что водителю грозит лишение свободы от трех до восьми лет с лишением права вождения.

Как ранее сообщал Главред, в результате ужасного ДТП в Голосееском районе Киева погиб один человек, а еще один был госпитализирован с травмами.