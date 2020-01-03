Жуткая авария в Киеве: погиб человек, виновник задержан

В Киеве столкнулись три автомобиля/facebook.com/UA.KyivPolice

В результате ужасного ДТП в Голосееском районе Киева погиб один человек, а еще один был госпитализирован с травмами.

По информации пресс-службы Нацполиции, авария произошла в пятницу, 3 января.

Водитель BMW выполнял поворот с улицы Бурмистенка на Васильковскую. В результате маневра он столкнулся с Mercedes, который ехал по главной дороге улицы Васильковская, и его отбросило на автомобиль Hyundai. Из-за полученных травм водитель Mercedes погиб до приезда врачей. Также с травмой грудной клетки в больницу госпитализировали пассажирку авто Hyundai.

Авария произошла на улице Васильковской, водителя BMW задержали. На месте происшествия работают следователи и устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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