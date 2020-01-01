На Киевщине дети устроили "покатушки" на авто и угодили в ДТП - СМИ

На Киевщине опрокинулось авто, в котором катались дети, узнали журналисты / 0532.ua

В среду утром, 1 января, у села Великая Старица Киевской области в ДТП попал автомобиль, в котором катались четверо несовершеннолетних.

Машина с несовершеннолетними опрокинулась, сообщает в Facebook dtp.kiev.ua со ссылкой на слова очевидцев.

По их данным, в авто находились двое детей в возрасте 10 лет и двое подростков (возраст 14-15 лет).

"…подростки катались на авто, не справились с управлением и опрокинулись… После опрокидывания водитель скрутил номера и скрылся в неизвестном направлении…", - отмечается в сообщении.

Напомним, в начале августа 2019 года в Сарнах Ровенской области пьяный 15-летний местный житель за рулем иномарки, которая принадлежала его отцу, сбил мужчину-велосипедиста. Пострадавший попал в больницу, а позже скончался.