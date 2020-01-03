ДТП с участием Кулебы: всплыли скандальные подробности

До сих пор не объявлено подозрение в ДТП с участием Кулебы / Обозреватель

По делу о ДТП с участием постпреда президента Николая Кулебы, в котором пострадали дети, полиция до сих пор не объявила подозрение.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Николай Жукович. Он отметил, что правоохранители допросили свидетелей и потерпевших, а также проводят ряд экспертиз.

При этом старший сын Кулебы сейчас проходит реабилитацию в "Феофании", а младшего уже выписали из больницы. Сам обсудсмен сообщил, что в пятницу, 3 января, впервые вышел на работу после аварии. Он отметил, что правоохранители также получили показания от его супруги.

Как ранее сообщал Главред, второй участник жуткого ДТП, водитель микроавтобуса Вадим рассказал, что получил финансовую помощь от уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы.

Напомним, Николай Кулеба и его сыновья Елисей и Тимофей попали в аварию в поселке городского типа Чабаны (находится под Киевом) днем 24 ноября. СМИ писали, что после ДТП Кулеба и Тимофей попали в реанимацию. Позже выяснилось, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка нарушил правила дорожного движения.