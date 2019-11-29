Кулеба попал в аварию: пострадавший водитель рассказал о помощи от омбудсмена

Водитель микроавтобуса сказал, что после ДТП Николай Кулеба ему помог / УНИАН

Парень Вадим - водитель микроавтобуса, с которым столкнулся автомобиль с уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой и его сыновьями, сказал, что получил от чиновника финансовую помощь.

Водитель утверждал, что сам захотел приехать к Кулебе в больницу и не держит на него зла, сообщает ТСН.

Вадим отметил, что в результате аварии получил ушибы и сотрясение мозга, а чиновник пострадал больше. Также парень добавил, что попал в аварию по пути с работы - ехал из Киева.

Собеседник заявил, что омбудсмен перед ним извинился и помог финансово. "Относительно моего больничного, Кулеба меня поддержал - финансово помог. Оплатил, можно сказать, мое лечение", - поделился водитель.

ДТП Кулеба, видео

Напомним, Николай Кулеба и его сыновья Елисей и Тимофей попали в аварию в поселке городского типа Чабаны (находится под Киевом) днем 24 ноября. СМИ писали, что после ДТП Кулеба и Тимофей попали в реанимацию. Позже выяснилось, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка нарушил правила дорожного движения.