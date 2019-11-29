  1. Главная
  3. Украина

Кулеба попал в аварию: пострадавший водитель рассказал о помощи от омбудсмена

29 ноября 2019, 14:43

Водитель микроавтобуса сказал, что Кулеба перед ним извинился.

Водитель микроавтобуса утверждает, что после ДТП Кулеба ему помог
Водитель микроавтобуса сказал, что после ДТП Николай Кулеба ему помог / УНИАН

Парень Вадим - водитель микроавтобуса, с которым столкнулся автомобиль с уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой и его сыновьями, сказал, что получил от чиновника финансовую помощь.

Водитель утверждал, что сам захотел приехать к Кулебе в больницу и не держит на него зла, сообщает ТСН.

Вадим отметил, что в результате аварии получил ушибы и сотрясение мозга, а чиновник пострадал больше. Также парень добавил, что попал в аварию по пути с работы - ехал из Киева.

Собеседник заявил, что омбудсмен перед ним извинился и помог финансово. "Относительно моего больничного, Кулеба меня поддержал - финансово помог. Оплатил, можно сказать, мое лечение", - поделился водитель.

ДТП Кулеба, видео

Напомним, Николай Кулеба и его сыновья Елисей и Тимофей попали в аварию в поселке городского типа Чабаны (находится под Киевом) днем 24 ноября. СМИ писали, что после ДТП Кулеба и Тимофей попали в реанимацию. Позже выяснилось, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка нарушил правила дорожного движения.

ДТП помощь Николай Кулеба
Сейчас вы просматриваете новость «Кулеба попал в аварию: пострадавший водитель рассказал о помощи от омбудсмена». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:43
Кулеба попал в аварию: пострадавший водитель рассказал о помощи от омбудсмена
14:42
Дыминский уже полгода не финансирует Карпаты - журналист
14:28
В "ДНР" прихватили украинские города, заявив о новых границах
14:21
Пятов - в символической сборной отбора Евро-2020 по версии УЕФА
14:14
Сообразили на троих: Потап, Винник, Полякова выпустили совместный трек
14:08
"Тебе – пи*да": в Харькове: подростки жестоко избили сверстницу из-за "крысятничества" Фото Видео
13:56
Элитный бар Седоковой в центре Москвы закрылся спустя три месяца
13:44
Емельяненко - Кокляев: где смотреть и прогнозы на бой
13:43
Дело Пашинского: суд отказался отдать экс-нардепа на поруки и оставил его под стражей Видео
13:24
"Пустили на дно": ВСУ отработали "радушный" прием вражеских кораблей
13:14
Если мужчина не хочет расписываться: верный рецепт от психолога Видео
13:04
Руками и ногами выбивали признание: одесским операм объявили о подозрении Фото Видео
13:00
Гороскоп на завтра: кому напророчены поиски любви, а кому - мощный скандал
12:56
Двое игроков Динамо попали в символическую сборную тура в Лиге Европы
12:53
"Подарок Путину": в Меджлисе попросили Зеленского помнить о Крыме
12:50
"Мирная пауза": генерал дал совет по разрешению конфликта на Донбассе
12:34
Арсенал уволил главного тренера
12:30
Макгрегор - Серроне: бой состоится - известна точная дата
12:18
В Запорожье маршрутчики устроили жестокое побоище прямо на дороге Видео
12:18
"Стыд вам!" Украина обратилась к Госдепу и Apple из-за "российского" Крыма Видео
12:04
"Сбор секретных данных": ФСБ в Крыму задержала "украинскую шпионку"
12:01
Фиаско в Швеции, поражение Арсенала и другие видеообзоры главных матчей Лиги Европы Видео
11:52
"Нет на них Джобса": Климкин призвал украинцев отказаться от iPhone из-за "российского Крыма" Видео
11:50
Дубинский потребовал лишить Абромавичуса гражданства Украины Фото
11:37
"В туалет вместе ходили": на форуме ООН в Женеве разгорелся скандал из-за провокации РФ Видео
11:31
Украинцы всегда выбирают сладкое плацебо вместо горькой пилюли мнение
11:20
Черная пятница 2019 в Украине: как не стать "лохом" дня Видео
11:19
Дело на $2,6 млрд: Нафтогаз ударил по Газпрому новым иском
11:12
Гарик Харламов куколд: все подробности скандала с женой и травли актера в Сети Видео
10:52
Может доставлять ОБСЕ: у Зеленского придумали, как выплачивать пенсии жителям ОРДЛО Видео
10:50
"Бошки отобью": Скалецкая оценила скандал с угрозами нардепам
10:40
"Жуткая ситуация": в Днепре легковушка снесла ребенка, шедшего по переходу Видео
10:20
Мосийчук на фото с целующимися девушками увидел главу делегации в ПАСЕ Елизавету Ясько
10:12
Цены на кофе взлетели: названа причина Видео
09:57
"Взятки натурой": языковой омбудсмен Монахова влипла в скандал с домогательствами Видео
09:43
Психолог объяснила, что делать со своими "тараканами" Видео
09:42
Погода в Украине: семь областей накроют ливни Видео
09:28
Переломы и сотрясение: опубликован приговор "слуге народа" за жестокое избиение
09:16
В Москве избили звезду сериала Солдаты и шоу Оба-на
08:50
В центре Киева ограничили движение: где нельзя ездить Фото
08:46
Аномалия под Николаевом: на берег выбросило множество мертвых медуз Фото Видео
08:30
Гороскоп на 29 ноября: кому сулят денежные потоки, а кому - козни завистников
08:28
Почему Звиробий имеет право говорить все, что пожелает мнение
08:16
Умер самый старый в мире экс-премьер
08:06
Вынесли $200 тысяч: в центре Киева домушники обокрали квартиру бизнесмена
07:38
"Пора приглушить свободу слова": нардеп Слуги народа сделала неожиданное заявление Видео
07:06
Гончарук рассказал, когда в Украине будут качественные дороги Видео
06:52
Обвал рейтинга Зеленского - итог некомпетентности и детских понтов мнение
06:31
"Доносы, сплетни и мудрость": назван подлый и благородный знак Зодиака
06:30
Чтоб мужики любили и деньги не переводились: гороскоп стрижек на декабрь Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять