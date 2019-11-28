"Уже дома": Кулеба с больничной койки рассказал о втором участнике жуткого ДТП

ДТП с Николаем Кулебой / @KyivOperativ Головна

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба четыре дня назад попал в жуткое дорожно-транспортное происшествие вместе со своими детьми. В четверг, 28 ноября, чиновник опубликовал первое фото после аварии.

"С момента страшного ДТП прошло четыре дня! Это были невероятно тяжелые дни как морально, так и физически. С верой в Бога надеюсь, что все со временем будет хорошо", - написал Кулеба в Facebook.

По его словам, второго водителя уже выписали из больницы, и он уже готов вернуться к работе.

"С самого начала я спрашиваю и волнуюсь о состоянии водителя другой машины. Спасибо родственникам и друзьям, которые помогают. Водитель другого автомобиля, Вадим, уже дома, и сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей! Говорит, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе! Спасибо всем за поддержку и молитву!" - рассказал чиновник.

Кроме того, он опубликовал фотографию из больничной палаты вместе с водителем микроавтобуса. В то же время, о состоянии своих детей Кулеба ничего не рассказал.

Напомним, в воскресенье, 24 ноября, уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в реанимацию после тяжелого дорожно-транспортного происшествия. По словам врачей, Кулеба и его старший сын находятся в больнице Феофания. Отмечается, что Кулеба нарушил несколько правил дорожного движения на общую сумму 1411 гривен. По состоянию на 26 ноября, старший сын чиновника находится в тяжелом состоянии.

Журналисты попытались пообщаться с водителем микроавтобуса, но с больницы их выгнали сотрудники частной охранной фирмы.