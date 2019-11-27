ДТП с Кулебой: обнародованы скандальные подробности о втором водителе

ДТП с Кулебой / Фейсбук А.Геращенко

В дорожно-транспортном происшествии с уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой, кроме чиновника и его детей, пострадал 21-летний водитель микроавтобуса Volkswagen. Мужчину после аварии направили в Киево-Святошинскую больницу.

По словам журналиста Назара Приходько, к пострадавшему никого не пускают. Так, он сообщил, что при попытке пообщаться с водителем микроавтобуса с приемного отделения их отправили в регистратуру, с регистратуры к заместителю главного врача, а тот в свою очередь к директору.

При этом директор сослался на "тайну следствия" и заявил, что не пустил и "центральные телеканалы". Кроме того, когда журналисты вернулись в приемное отделение их ждали сотрудники какой-то охранной фирмы, которые стали выталкивать работников СМИ из больницы, а после появились "автоматчики".

"Мы так и не смогли добраться до парня... Единственное, что знаю: он лежит в травматологии (2 этаж) и "очень много спит". Эту фразу сказала мне одна из медработниц..." – написал журналист в Facebook.

Также он отметил, что это первый раз, когда журналистов не пускают к пострадавшему в ДТП.

"Видно, что парня "капсулюють", не дают говорить. Каждый журналист подтвердит: после ДТП мы спокойно общаемся с пострадавшими, которые рассказывают, как оно было... а тут... "Низя", - подытожил Приходько.

Напомним, в воскресенье, 24 ноября, уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в реанимацию после тяжелого дорожно-транспортного происшествия. По словам врачей, Кулеба и его старший сын находятся в больнице Феофания. Отмечается, что Кулеба нарушил несколько правил дорожного движения на общую сумму 1411 гривен. По состоянию на 26 ноября, старший сын чиновника находится в тяжелом состоянии.