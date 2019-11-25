Переломы ребер, ушиб легких, без сознания: новые подробности состояния Кулебы и его сына после ДТП

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, который ранее сделал заявление после жуткого ДТП в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное и попросил о помощи, сейчас находится в больнице "Феофания" в состоянии средней тяжести, его старший сын – без сознания.

В настоящее время Кулеба находится в полном сознании. По словам врачей, у него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки и травму живота.

Также стало известно, что у Кулебы многочисленные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легких и пневмоторакс (скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких – ред). При этом отмечается, что угрозы его жизни нет, передает ТСН.

При этом в тяжелом состоянии находится старший сын Кулебы. Тимофей без сознания, он находится в интенсивном неврологическом отделении. У Тимофея закрытая черепно-мозговая травма. В то же время медики умалчивают, есть ли угроза жизни.

Отметим, о состоянии младшего сына Кулебы – Елисея - пока нет информации. По неподтвержденной информации, он находится в "Охматдете".

Водитель грузового микроавтобуса лежит в Киево-Святошинской больнице, его жизни также ничего не угрожает.

Добавим, что у Николая Кулебы всего четверо детей – Тимофей, Елисей, Давид и дочка Лия.

Напомним, в воскресенье, 24 ноября, уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в реанимацию после тяжелого дорожно-транспортного происшествия.

Сообщалось, что Кулеба попал в ДТП вместе со своими двумя сыновьями.

Читайте такжеАвария Кулебы: все, что нужно знатьТакже ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал ДТП, в котором серьезно пострадал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

"К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка", - написал он в своем Facebook.

Отметим, что формулировка, которую допустил Геращенко, характеризуя ДТП, вызвала возмущение в Сети. Пользователи указали на то, что в МВД заранее назначают виновного несмотря на то, что записи с камер видеонаблюдения говорят о том, что причиной аварии стало вопиющее нарушение Кулебой ПДД.