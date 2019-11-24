Кулеба сделал заявление после жуткого ДТП и попросил о помощи

Николай Кулеба / Фейсбук Н.Кулебы

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба впервые прокомментировал ДТП, в результате которого он оказался в больнице вместе со своими сыновьями.

Факт аварии Кулеба подтвердил на своей странице в Facebook, а также поблагодарив всех за беспокойство и пожелания выздоровления.

"Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу вскоре. Спасибо за понимание. Спасибо вам за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва", - написал он.

Отметим, что в комментариях пользователи пожелали Кулебе и его детям скорейшего выздоровления, однако некоторые указали на вопиющее нарушение детским омбудсменом ПДД, которое привело к ДТП:

"Все тут молящиеся, помолитесь, что бы он впредь не ездил на красный свет. Если в следующий раз он кого то убьёт таким образом, то очень может быть это будет кто то из ваших близких. И вот до них уже никому дела не будет", "А о тех людях ,что ехали на зеленый свет молитесь?Всем участникам дтп дай Бог здоровья ,дорога не на компьютере...там надо соблюдать Правила Дорожного Движения...", "Когда пересекали стоп линию и пеш. переход не задумывались что по нему могут идти (бежать) так же чужие дети на свой зеленый?", "Микола Кулеба ладно у тебя мозгов нет, но зачем своих детей подвергать риску? Какая необходимость на красный ехать? Детей твоих жалко, а тебе будет урок! Выздоровишь, все будет нормально! Думай-ТЕ прежде чем так ездить со своими детьми!!!", - пишут в комментариях пользователи.

Напомним, ранее стало известно о состоянии пострадавших в ДТП детей Кулебы.