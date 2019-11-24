"Переломы и кома": стало известно о состоянии пострадавших в ДТП детей Кулебы

ДТП с Кулебой / Фейсбук А.Геращенко

В жутком ДТП с участием уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы пострадали двое его сыновей. Самые тяжелый травмы получил старший сын Тимофей.

По словам Сергея Косяка, чиновник получил травмы различной степени тяжести, но после аварии находился в сознании, а вот его дети пострадали сильнее.

Читайте такжеЖуткое ДТП с Кулебой: все подробности аварии

"А вот дети находятся в тяжелом состоянии. У Елисея перелом таза, челюсти, ушибы разной степени, Тимофей в коме, врачи борются за жизнь", - говорится в сообщении в Facebook.

Стоит отметить, что у Кулебы всего четверо детей – Тимофей, Елисей, Давид и дочка Лия.

Журналисты издания Страна нашли в Facebook страницу Тимофея Кулебы.

Тимофей Кулеба / Facebook/Тимофей Кулеба

Напомним, что 24 ноября уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в реанимацию после тяжелого дорожно-транспортного происшествия. Позже в Сети опубликовали видео аварии с чиновником.