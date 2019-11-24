"Явно на красный поехал": в Сети появилось видео жуткой аварии с детским омбудсменом

ДТП в Николаем Кулебой / facebook.com/anton.gerashchenko.7

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в жуткое ДТП вместе со своими детьми. Соответствующе видео опубликовали в Сети.

Так, на странице Facebook-сообщества Киев. Оперативный обнародовали видео, на котором видно момент аварии. Согласно ролику можно предположить, что Кулеба не дождался "зеленого" сигнала светофора и попытался проскочить через перекресток, но во время пересечения последней полосы трассы в его авто врезался микроавтобус.

При этом пользователи соцсети убеждены, что чиновник нарушил правил дорожного движения и попытался проехать перекресток на "красный свет".

Иннформацию об аварии подтвердил и замглавы МВД Антон Геращенко, опубликовав соответствующий пост в Facebook.

"К сожалению, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка", - говорится в сообщении.

Напомним, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в реанимацию после тяжелого дорожно-транспортного происшествия.