Уполномоченный президента по правам ребенка попал в жуткое ДТП: первые детали

Николай Кулеба / Фейсбук Н.Кулебы

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в реанимацию после тяжелого дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает ZN со ссылкой на информированный источник, Кулеба попал в ДТП вместе со своими двумя сыновьями.

По его данным, с Кулебой были старший сын Тимофей (находится в очень тяжелом состоянии в реанимации) и младший сын Елисей.

Отметим, что информацию о ДТП с участием Кулебы подтвердила журналистка Оксана Новачук.

"Друзья, наш брат Николай Кулеба, уполномоченный президента по делам детей, попал в аварию. Он и один из трех его детей, находятся в тяжелом состоянии. Молимся о Божьем вмешательстве и защите над ними", - написала она в своем Facebook.

Напомним, в октябре в Винницкой области сотрудник Главного управления Нацполиции в Киеве устроил смертельное ДТП.