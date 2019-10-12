"Пьяный коп, смертельное ДТП": киевский полицейский серьезно "отличился"

Киевского полицейского подозревают в совершении смертельного ДТП / dbr.gov.ua

В Винницкой области сотрудник Главного управления Нацполиции в Киеве на автомобиле Skoda Octavia столкнулся с другой иномаркой - Audi 80, в результате аварии три человека получили многочисленные травмы, один из пострадавших скончался в больнице.

По предварительным данным, коп за рулем был пьяным, выехал на встречку и там столкнулся с Audi, говорится на сайте Госбюро расследований.

В ведомстве добавили, что возможный злоумышленник является водителем сектора логистики и материально-технического обеспечения Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в столице.

По факту ДТП начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Копу сообщили о подозрении в совершении смертельной аварии.

Киевского полицейского подозревают в совершении смертельного ДТП / dbr.gov.ua

Напомним, вечером 2 октября в Александрии Кировоградской области полицейский сбил местного жителя, который ехал на велосипеде. Велосипедист попал в больницу, а позже - умер от полученных травм.