  1. Главная
  3. Украина

В Кировоградской области коп сбил велосипедиста насмерть

3 октября 2019, 10:14

Мужчина скончался от полученных травм уже в больнице.

полиция,авто
Полицейский на авто сбил велосипедиста / kiev.informator.ua

В Кировоградской области в Александрии полицейский сбил насмерть велосипедиста.

ДТП произошло 2 октября около 21:30 вечера, водитель Mercedes наехал на велосипедиста, передает пресс-служба полиции в Кировоградской области.

Местного жителя госпитализировали в больницу, где он скончался от полученных травм.

Прибывшие на место ДТП правоохранители установили, что за рулем транспортного средства находился сотрудник полиции.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 2.ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Продолжаются все необходимые следственные действия, в том числе исследования о наличии содержания алкоголя в крови водителя. С места происшествия изъяли вещественные доказательства и транспортное средство. Назначено судебное расследование.

Ранее в Днепре коп вмазал девушке по лицу, инцидент попал на видео.

полицейский велосипедист Кировоградская область новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Кировоградской области коп сбил велосипедиста насмерть». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:40
В Слуге народа рассказали, когда ждать выборов мэра Киева
10:16
Источник кучи проблем, подрыв здоровья, потери: кому гороскоп на сегодня сулит тяжелый день
10:14
В Кировоградской области коп сбил велосипедиста насмерть
10:12
Топ-чиновникам США могут запретить вести бизнес в "исторически коррумпированной" Украине
09:43
"Замена Разумкова": назван вероятный новый глава Слуги народа
09:30
Выбор матери 2019: что было в 13 и 14 сериях сериала Видео
09:26
"Какой дебил": нардеп Тищенко сравнил формулу Штайнмайера с инструкцией к надувной кукле Видео
09:13
Курс доллара подскочил и приблизился к психологической отметке
08:45
Шокин "настучал" на Байдена адвокату Трампа
08:31
Зеленский может переиграть Путина так же, как Порошенко мнение
08:13
В США Трампа призвали раскрыть все карты относительно Украины
07:50
Смейся, паяц, над разбитой башкою - рецензия на фильм Джокер Видео
07:36
"Палата №6 одобряет": главарь "ДНР" презентовал книгу о самом себе
07:22
Ждать ли Зеленскому третьего Майдана из-за формулы Штайнмайера мнение
07:15
"Ох..ительная!": Леся Никитюк в колготах завела пикантным фото
06:56
Почему Зеленский пошел на Минск-3 мнение
06:54
"Плана Б" быть не может: в РФ прокомментировали формулу Штайнмайера
06:37
Мраморный маникюр – модный осенний маникюр 2019 для сильных женщин - фото Фото
06:15
Гороскоп на октябрь 2019: кому ждать свержения с пьедестала, финансовых провалов и несчастных случаев
05:49
Магнитная буря сегодня подгадит со сном и работой Видео
05:23
Будет ли удар с неба? Эксперт рассказал, чего ждать Украине от Путина
04:58
Карамельный блонд – самое модное окрашивание волос 2019, которое идет всем - 33 фото Фото
04:55
Макияж в школу: главные советы, правила и лайфхаки Фото Видео
04:40
День ангела Олега – картинки и поздравления прикольные Фото
04:26
Хэллоуин 2019: дата, мейкап и жутко прекрасный образ на Хэллоуин Фото Видео
03:59
Политолог рассказал, как Зеленский переиграл Россию с формулой Штайнмайера
03:50
Эксперт рассказала, можно ли сохранить отношения после плохого секса
03:01
Клетчатка и овощи: как зимой "обмануть" организм
02:19
Появились скандальные подробности гибели на Донбассе девушки-бойца Айдара
01:44
Что подарить учителю на День учителя – недорого, но приятно для души Видео
01:02
Как жить по лунному календарю 3 октября: стрижки, здоровье и деньги
00:43
Нет в Украине: "слуга народа" засветил в Раде дорогущий смартфон
00:25
Ученые пояснили, вызывает ли красное мясо рак
00:01
3 октября 2019 – праздник антиводки и Олега: приметы дня Видео
02 октября, среда
23:45
Асимметричный боб – стильная женская стрижка 2019-2020, которая освежит образ - фото Фото Видео
23:38
Трамп сжалился и разрешил дать денег Киеву Видео
23:06
Россия может сделать все, чтобы заявленное Зеленским никогда не произошло – экс-посол США в Украине Видео
22:23
"Идеальный" разговор с Зеленским: злой Трамп потребовал снять завесу тайны со стукача Видео
22:12
"Судья - п***рас": на матче Кубка Украины разгорелся скандал
22:09
Пошел по наклонной: ставший геем парень хочет засудить Apple за это
21:49
"Рукоблудство" Кивы: кто возбудил нардепа ОПЗЖ на рабочем месте Фото Видео
21:42
"Кто-то не хочет в тюрьму и собрал Майдан": под Офис президента набежали активисты Видео
21:18
Маркарова "обрадовала" заявление по МВФ
21:03
Вернуть Крым и Донбасс: Зеленский запустил работу специальной Комиссии
20:49
Франция присвоила подписание "формулы Штайнмайера" "нормандской четверке"
20:20
Розовый блонд – стильное окрашивание волос 2019-2020 со вкусом свободы - фото Фото Видео
20:15
Джентльмен 2020: Дата выхода, сюжет и актеры фильма Видео
19:47
Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на новогодние праздники
19:18
"Любимая пустолайка Петюни" заснул прямо в Раде, как "шоколадный": курьезное видео Видео
19:15
Модный оливковый маникюр – красивые идеи дизайна для осени 2019 - фото Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять