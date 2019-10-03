В Кировоградской области коп сбил велосипедиста насмерть

Полицейский на авто сбил велосипедиста / kiev.informator.ua

В Кировоградской области в Александрии полицейский сбил насмерть велосипедиста.

ДТП произошло 2 октября около 21:30 вечера, водитель Mercedes наехал на велосипедиста, передает пресс-служба полиции в Кировоградской области.

Местного жителя госпитализировали в больницу, где он скончался от полученных травм.

Прибывшие на место ДТП правоохранители установили, что за рулем транспортного средства находился сотрудник полиции.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 2.ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Продолжаются все необходимые следственные действия, в том числе исследования о наличии содержания алкоголя в крови водителя. С места происшествия изъяли вещественные доказательства и транспортное средство. Назначено судебное расследование.

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