В Броварах коп на остановке сбил женщину насмерть

ДТП в Броварах / Нацполиция

В Броварах Киевской области сотрудник управления полиции охраны въехал на своем авто в остановку общественного транспорта, насмерть сбив женщину и ранив еще двух человек.

Как сообщили в Нацполиции, их работник не справился с управлением машиной. По предварительным данным, он был подшофе.

"Мною принято решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от выполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование. В ближайшие дни общественность будет уведомлена о жестких мерах реагирования", – прокомментировал открытое по этому поводу дело глава Нацполиции Игорь Клименко.

Напомним, 9 марта начальник управления логистики и материально технического обеспечения Главного управления Нацполиции в Винницкой области Александр Племьянник на служебном Volkswagen Passat попал в ДТП находясь в состоянии алкогольного опьянения в Виннице.

Перед этим под Киевом пьяный полицейский за рулем иномарки насмерть сбил человека на переходе. По данным отдела коммуникации полиции Киевской области, водитель сам пришел в милицию и сообщил о ДТП.