Скандал в Виннице: полицейский начальник устроил пьяное ДТП

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Начальник управления логистики и материально технического обеспечения Главного управления Нацполиции в Винницкой области Александр Племьянник на служебном Volkswagen Passat попал в ДТП находясь в состоянии алкогольного опьянения в Виннице.

Как сообщили активисты, ДТП произошло вечером 7 марта, в итоге пьяный полицейский причинил ущерб еще 3 автомобилям (ВАЗ 21013, Škoda Octavia и Opel Vivaro), которые стояли вдоль дороги. Все это время рядом с ним находился его 12-летний сын, сообщает 24tv.ua.

По словам свидетелей, после ДТП Племьяник еще и начал убегать: "Но алкоголь не подвел, организм правоохранителя сдался, там его и задержали водители поврежденных авто и работники патрульной полиции Винницкой области. Обошлось без пострадавших, поэтому патрульные составили протокол о ДТП".

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Как рассказала пресс-офицер Нацполиции в Винницкой области Анна Олейник, сразу было начато служебное расследование, а полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей. Сейчас готовят материалы на увольнение.

"В ситуации, когда полицейский садится за руль пьяным, вариантов нет – только увольнение. Во время служебного расследования также будут проверять информацию о замене номерных знаков", – написала она в Facebook.

Активисты утверждают, что номера машины Племьяника принадлежащих другому автомобилю.

Согласно данным ресурса Opendatabot, по номерным знакам, которые можно увидеть на Volkswagen Passat, зарегистрирован Citroën Jumper.

Напомним, под Киевом пьяный полицейский за рулем иномарки насмерть сбил человека на переходе.