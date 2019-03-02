Под Киевом пьяный полицейский за рулем иномарки насмерть сбил человека на переходе

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В субботу, 2 марта, в Броварах Киевской области автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд мужчину, который от полученных травм скончался.

По данным отдела коммуникации полиции Киевской области, водитель сам пришел в милицию и сообщил о ДТП.

"В отделе полиции, куда пришел водитель, выяснилось, что он является работником одного из подразделений Национальной полиции Украины. Правонарушитель объяснил, что покинул место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП", - говорится в сообщении.

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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.

Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как рассказали в Государственном бюро расследований, полицейский, который насмерть сбил пешехода, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В ГБР сказали, что старший оперуполномоченный Нацполиции, находясь за рулем автомобиля Toyota, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет светофора.

"Установлено, что правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Оперуполномоченный с места аварии скрылся, однако впоследствии сам явился в отделение полиции, где его задержали следователи ГБР в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - рассказали в пресс-службе.

За содеянное, полицейскому грозит от 3 до 8 лет заключения.

Напомним, в Киеве пьяный чиновник травмировал оформляющую ДТП патрульную.