В Киеве пьяный чиновник травмировал оформляющую ДТП патрульную

Патрульная оказалась зажата между автомобилями / Фото: пресс-служба полиции

В Киеве 7 февраля на Южном мосту произошло ДТП с участием заместителя главы Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который находился за рулем в нетрезвом состоянии.

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что находились на вызове в связи с дорожно-транспортным происшествием, когда в стоящие среди дороги автомобили врезался внедорожник.

Сотрудница патрульной полиции, которая оформляла документы, оказалась зажата между автомобилями. Девушка получила травму ноги. На ухудшение здоровья пожаловались также пассажиры одного автомобилей-участников ДТП.

Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь… На месте работают следователи, которые занимаются расследованием аварий", – сказано в сообщении.

Читайте такжеНа трассе Киев-Одесса ямы на дороге спровоцировали масштабное ДТППозже выяснилось, что травмировал патрульную нетрезвый заместитель председателя РГА Юрий Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook, что возмущен произошедшим и уже дал поручение о немедленном увольнении чиновника.

"Я убежден, что такие чиновники, как Ткаченко, не должны работать на государственной службе. Человек, который садится нетрезвым за руль, - уже преступник, потому что создает угрозу здоровью и жизни других людей. Не вижу оснований работать с людьми, которые нагло нарушают правила поведения в обществе. И они должны нести по закону ответственность за свои действия", – подытожил Кличко.

Напомним, в итальянской провинции Агридженто в результате ДТП погиб 46-летний украинский бизнесмен Денис Русин.