В Киеве пьяный чиновник травмировал оформляющую ДТП патрульную

Главу райадминистрации в мэрии собираются оперативно уволить.
В Киеве 7 февраля на Южном мосту произошло ДТП с участием заместителя главы Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который находился за рулем в нетрезвом состоянии.
В пресс-службе столичной полиции сообщили, что находились на вызове в связи с дорожно-транспортным происшествием, когда в стоящие среди дороги автомобили врезался внедорожник.
Сотрудница патрульной полиции, которая оформляла документы, оказалась зажата между автомобилями. Девушка получила травму ноги. На ухудшение здоровья пожаловались также пассажиры одного автомобилей-участников ДТП.
Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь… На месте работают следователи, которые занимаются расследованием аварий", – сказано в сообщении.
Читайте такжеНа трассе Киев-Одесса ямы на дороге спровоцировали масштабное ДТППозже выяснилось, что травмировал патрульную нетрезвый заместитель председателя РГА Юрий Ткаченко.
Мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook, что возмущен произошедшим и уже дал поручение о немедленном увольнении чиновника.
"Я убежден, что такие чиновники, как Ткаченко, не должны работать на государственной службе. Человек, который садится нетрезвым за руль, - уже преступник, потому что создает угрозу здоровью и жизни других людей. Не вижу оснований работать с людьми, которые нагло нарушают правила поведения в обществе. И они должны нести по закону ответственность за свои действия", – подытожил Кличко.
Напомним, в итальянской провинции Агридженто в результате ДТП погиб 46-летний украинский бизнесмен Денис Русин.