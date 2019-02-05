Кровавое ДТП под Марьинкой: число жертв возросло

Число жертв ДТП под Марьинкой возросло / фото: kpravda.com

Количество жертв столкновения автомобилей Lanos и Chevrolet под Марьинкой Донецкой области, произошедшей во вторник, 5 февраля, возросло до шести человек.

Еще один пострадавший в результате смертельной аварии скончался в больнице, сообщает ТСН со ссылкой на данные полиции.

По предварительным сведениям правоохранителей, водитель Chevrolet на туманной дороге не справился с управлением во время обгона.

Издание добавило, что водитель Chevrolet остался невредимым.

Ранее сообщалось, что утром 5 февраля недалеко от контрольного пункта въезда-выезда Марьинка столкнулись авто Lanos и Chevrolet, одна из машин загорелась, погибли пять человек, а несколько — пострадали и попали в больницу.