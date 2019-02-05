На Донбассе в жутком ДТП на подъезде к КПВВ Марьинка погибли пятеро

ДТП на подъезде к КПВВ Марьинка / vpl.com.ua

Во вторник утром, 5 февраля, в Донецкой области недалеко от КПВВ Марьинка в результате ДТП погибли пять человек.

Авария произошла на подконтрольной правительству Украины стороне, передает БФ Право на защиту.

После столкновения Lanos и Chevrolet четыре человека, находившихся в Lanos, погибли (машина с газобаллонным оборудованием загорелась после столкновения).

В Chevrolet погибла женщина, но в живых остался водитель и трое пассажиров. В больницу Курахово в ятжелом состоянии госпитализировали двух пострадавших в результате ДТП.

По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость на дороге из-за тумана.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев-Одесса ямы на дороге спровоцировали масштабное ДТП.