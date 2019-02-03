Жуткое ДТП в России: на трассе перевернулся автобус с детьми, много погибших и пострадавших

В воскресенье, 3 февраля, в Калужской области России попал в ДТП автобус с детьми, в результате аварии погибли 7 человек.

"3 февраля 2019 года на территории Бабынинского района Калужской области произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием автобуса, перевозившего более 40 человек, большая часть из которых дети. По предварительным данным, свыше 30 человек пострадали, среди них есть погибшие", – сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

По данным СМИ, в автобусе находились 48 человек — подростковый танцевальный коллектив из Ярцева Смоленской области (33 детей) и сопровождавшие их взрослые. По информации издания Mash, в результате аварии погибли 7 человек.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Расследованием будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Под Калугой перевернулся автобус с детьми Автобус, вёзший детский танцевальный ансамбль из Ярцева Смоленской области перевернулся на крышу под Калугой. Дети ехали на конкурс "Жемчужина России". Внутри было 47 человек, из них 30 детей. Пока известно о гибели трёх взрослых и одного ребёнка. UPD. Врачи сообщают уже о восьми погибших в Калужской области. Шесть человек все еще зажаты внутри автобуса, четверо из них в тяжелом состоянии. Опубліковано Mash/Мэш Неділя, 3 лютого 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев-Одесса ямы на дороге спровоцировали масштабное ДТП.