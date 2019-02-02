На трассе Киев-Одесса ямы на дороге спровоцировали масштабное ДТП

В районе села Новогригоровка Одесской области на трасе Киев-Одесса ямы стали причиной серьезного ДТП с участием шести автомобилей.

Как сообщила Фактам очевидец происшествия, погибших в результате столкновения нет, однако разбитые автомобили пришлось транспортировать с помощью эвакуатора.

"Гора, туман и тут… яма на всю дорогу! Кто успел, сообразил, удержал руль, тому повезло. Но таких мало, конечно. Большая часть — лежит: кто на боку, кто — на отбойнике… Либо стоит „мертвым грузом", а машины продолжают лететь в бездну…" – делится впечатлениями очевидец и пострадавшая в ДТП Людмила.

Один из водителей уверяет, что ДТП произошло из-за ямы, в которую влетел один из автомобилей, а затем врезался в отбойник. Водитель второго транспортного средства успел увернуться от столкновения, но машина перевернулась на бок. На место аварии приехала полиция, а уже затем в их служебное авто врезался грузовик с дровами и фура.

В Нацполиции Одесской области уверяют, что ДТП случилось в связи с неблагоприятными погодными условиями, туманом и "повреждением покрытия на отдельных участках автодороги Одесса - Киев".

Напомним, в Чугуевском районе Харьковской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, которую люди пытались вытолкнуть из сугроба, погибла женщина, а еще три человека — пострадали.