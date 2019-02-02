В Одессе нардеп Богомолец попала в ДТП

Богомолец травмировалась в результате ДТП / Фото: 048.ua

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения и кандидат в президенты Ольга Богомолец попала в Одессе в ДТП.

Как сообщает портал 048.ua, инцидент произошел после прямого эфира на местном телевидении.

Автомобиль, в котором Богомолец сидела на переднем пассажирском сидении столкнулся с ВАЗом. Отмечается, что при столкновении водитель намеренно "шел на таран" и пытался повредить машину, в которой ехала политик.

"У нее травмированы правое плече и правая нога. Но скорую не вызывали", - сообщают в издании.

/ Фото: 048.ua

Как ранее сообщалось, Богомолец требует отчета руководства Министерства здравоохранения перед парламентом в связи с провалом медицинской реформы, которую проводит правительство.