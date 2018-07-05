Комитет Рады требует отчета Минздрава в связи с провалом медреформы - Богомолец

Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец требует отчета руководства Министерства здравоохранения перед парламентом в связи с провалом медицинской реформы, которую проводит правительство.

Об этом Богомолец заявила на совместном заседании своего комитета и Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики при обсуждении отчета Минздрава о ходе медицинской реформы.

"Все чиновники Минздрава, виновные в многомиллионных злоупотреблениях, которые выявила Счетная палата, должны сидеть в тюрьме. Сегодня на совместном заседании с Комитетом социальной политики я потребовала в правоохранительные органы немедленно расследовать все уличенные факты преступлений. Кроме того, я, как председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения, требую отчета в. о. министра в парламенте в связи с фактическим провалом медреформы" , - подчеркнула политик.

По ее словам, в правленческих кризис в Минздраве стремительно углубляется: с 12 рекомендаций Счетной палаты по результатам предыдущего аудита по лечению украинский за рубежом за два года своей работы министерство выполнило лишь одну.

"Чиновники министерства не смогли ни разработать реестр пациентов, ни заключить соглашения с медицинскими учреждениями, ни утвердить простой порядок ввоза стволовых клеток из-за границы, что позволило бы отечественным врачам делать в наших больницах операции по пересадке костного мозга. Вследствие преступного бездействия чиновников Минздрава Украины потратила миллионы долларов на проведение таких операций для Украинской в ​​Беларуси - потратила три раза больше, чем это обошлось бы дома", - отметила парламентарий.

Нардеп также прокомментировала ситуацию несвоевременного поставки медикаментов в больницы.

"Зато 10 млрд гривен, которые были выделены в прошлом году и в позапрошлом году Минздрава на закупку медикаментов, чиновники перевели в доллары и евро и держали их на зарубежных счетах без использования до 23 месяцев. Комитет ВР по вопросам здравоохранения уже неоднократно признавал работе Минздрава по разным направлениям неудовлетворительной, но руководство Кабмина покрывает произвола чиновников ", - возмутилась народный депутат.

Ольга Богомолец требует немедленно внедрить в Украине настоящую европейскую медицинскую реформу.

"Сколько можно издеваться над людьми и вместо настоящих реформ и введения обязательного медицинского страхования протягивать платную медицину ?! Украине нужна настоящая европейская реформа на основе обязательного государственного медицинского страхования, и я требую у руководства Верховной Рады немедленного внесения на рассмотрение парламента законопроекта №4981-2, который зарегистрирован еще в августе 2016 и до сих пор блокируется лоббистами частного бизнеса", - резюмировала председатель профильного комитета.