"Машина в сугробе и смерть": на Харьковщине произошло необычное ДТП

На Харьковщине микроавтобус убил женщину / hk.npu.gov.ua

В субботу, 2 февраля, в Чугуевском районе Харьковской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, которую люди пытались вытолкнуть из сугроба, погибла женщина, а еще три человека — пострадали.

Смертельная авария произошла в 8:00 на трассе Киев — Харьков — Довжанский, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Харьковщине.

По данным ведомства, водитель автомобиля Mercedes Sprinter — 26-летний парень — не справился с управлением и столкнулся с авто "Таврия", которое находилось на обочине.

Водитель микроавтобуса в результате столкновения получил травмы головы и попал в больницу.

"...41-летний мужчина и 46-летняя женщина с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Пострадавшие на момент аварии находились у автомобиля "Таврия", пытаясь вытолкнуть его из сугроба", — добавили в полиции.

Ранее СМИ писали, что в Киеве на площади Победы злоумышленник на белом авто Audi, находясь под воздействием наркотических веществ, на большой скорости протаранил три машины, основной удар пришелся на Mazda, ее водитель — женщина — умерла по дороге в больницу. Потом водителя Audi задержали, его арестовал суд.