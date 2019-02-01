"Наркет на Audi": в Киеве иномарка протаранила три авто, есть жертва

В Киеве злоумышленник на иномарке протаранил три авто, погибла женщина

В Киеве на площади Победы злоумышленник на белом автомобиле Audi на большой скорости протаранил три автомобиля, основной удар пришелся на Mazda, ее водитель — женщина — умерла по дороге в больницу.

Водитель Audi находился под воздействием наркотических веществ ("наркет"), говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

По его данным, злоумышленник вылетел на площадь Победы с ул. Дмитриевской, после чего повредил три машины.

"На место в течении 20 мин прибыл отец наркета, который вел себя довольно борзо и пытался препятствовать съемке… Женщина-водитель Mazda умерла по дороге в больницу. Забирали без сознания и дыхания, но пульс еще был", — отмечается в сообщении.

Напомним, 23 января в Киеве в районе ул. Елены Телиги авто Audi въехало в остановку общественного транспорта, к счастью, люди успели отскочить — обошлось без жертв и пострадавших.