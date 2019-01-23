В Киеве авто "влепилось" в остановку с людьми: опубликовано фото

Момент ДТП / Facebook / "Киев Оперативный"

В столице Украины в среду, 23 января, из-за навалившегося на город циклона, произошло сразу два крупных дорожно-транспортных происшествия с участием легковых автомобилей.

В первом из случаев Audi въехало в остановку общественного транспорта - в районе улицы имени Елены Телиги.

"К счастью, люди успели отскочить и не пострадали", — сообщил автор фото, опубликованного в паблике "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Кроме того, позднее из-за неосторожности водителя легковушки Skoda оказался заблокированным заезд на Гаванский мост в сторону жилмассива Оболонь.

Момент ДТП возле Гаванского моста / Facebook / "Киев Оперативный"

Напомним, ранее под Киевом произошло ДТП, в котором погибло трое людей. До этого в Киеве автомобиль "Славута" выскочила с трассы и протаранила столб.