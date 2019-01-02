Кровавое ДТП под Киевом: трое погибших

В Обухове, который под Киевом, произошло смертельное ДТП: в маршрутку влетело легковое авто. По предварительно сообщается о трех погибших.

Погибли мужчина и две женщины, сообщили в группе "Зеркало Обухова" в Facebook.

Авария с участием маршрутки и "Запорожца" произошла неподалеку от ресторана "Возле озера". По словам свидетелей, авто ехало на высокой скорости.

В то же время в Telegram сообщества "Киев Оперативный" уточнили, что столкновение, по предварительным данным, произошло после того, как маршрутный автобус выехал на встречную полосу.

Ранее в Николаевской области возле поселка Казанка смертельная авария с восемью жертвами произошла после того, как автомобиль Mazda выехал на встречную полосу, чтобы обогнать микроавтобус. В полиции показали видео с камеры видеонаблюдения, размещенной в придорожном магазине, на которой запечатлен момент ДТП.