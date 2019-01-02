Гибель 8 людей на Николаевщине: опубликовано видео момента смертельного ДТП

В Николаевской области водитель одной из иномарок выехал на встречку, а потом произошло столкновение, отметили в полиции.
В Николаевской области возле поселка Казанка смертельная авария с восемью жертвами произошла после того, как автомобиль Mazda выехал на встречную полосу, чтобы обогнать микроавтобус.
На встречке иномарка столкнулась с авто Opel, в котором ехала семья с детьми, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Николаевщине.
В полиции показали видео с камеры видеонаблюдения, размещенной в придорожном магазине, на которой запечатлен момент ДТП.
"…видно, что водитель автомобиля Mazda, двигаясь со стороны пгт Казанка в направлении г. Новый Буг, выехал на полосу встречного движения, совершая обгон микроавтобуса, и допустил столкновение с автомобилем Opel…", — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что днем 1 января на выезде из поселка Казанка столкнулись легковушки Opel и Mazda. В ДТП погибли водитель и шесть пассажиров авто Opel, а также мужчина, ехавший в машине Mazda. Среди жертв смертельной аварии есть младенец.