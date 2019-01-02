Гибель 8 людей на Николаевщине: опубликовано видео момента смертельного ДТП

Появилось видео момента ДТП на Николаевщине с восемью жертвами / mk.npu.gov.ua

В Николаевской области возле поселка Казанка смертельная авария с восемью жертвами произошла после того, как автомобиль Mazda выехал на встречную полосу, чтобы обогнать микроавтобус.

На встречке иномарка столкнулась с авто Opel, в котором ехала семья с детьми, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Николаевщине.

В полиции показали видео с камеры видеонаблюдения, размещенной в придорожном магазине, на которой запечатлен момент ДТП.

"…видно, что водитель автомобиля Mazda, двигаясь со стороны пгт Казанка в направлении г. Новый Буг, выехал на полосу встречного движения, совершая обгон микроавтобуса, и допустил столкновение с автомобилем Opel…", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что днем 1 января на выезде из поселка Казанка столкнулись легковушки Opel и Mazda. В ДТП погибли водитель и шесть пассажиров авто Opel, а также мужчина, ехавший в машине Mazda. Среди жертв смертельной аварии есть младенец.