На Украину прыгнет активный циклон — синоптик

В среду на Украину готовится прыгнуть циклон, предупредила синоптик / 1zoom.ru

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в среду, 23 января, на Украину готовится прыгнуть активный циклон с Балкан.

В среду влажная погода охватит все области нашей страны, снова ожидаются снегопады и метели, написала эксперт в Facebook.

По ее данным, в Винницкой, Черкасской, Полтавской областях, в районах Кропивницкого и Днепра вероятны сильные осадки.

"В Одесской области возможные сильный мокрый снег и дождь...", — предупредила синоптик.

Ранее стало известно, что в Украине 22 января — в День соборности нашей страны — ожидается морозная погода, в Одесской, Винницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях прогнозируется снег.