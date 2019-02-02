Смертельное масштабное ДТП в Киеве: суд избрал задержанному меру пресечения

Киевский суд арестовал водителя, задержанного после смертельного масштабного ДТП / Открытые источники

В Киеве суд избрал меру пресечения водителю автомобиля Audi, которого задержали после масштабной смертельной аварии в столице на площади Победы.

Суд решил арестовать возможного злоумышленника на 2 месяца, написала пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

По ее данным, водитель иномарки должен находиться по стражей до 1 апреля и не сможет выйти на свободу под залог.

‼️ Водія Ауді взято під варту на 2 місяці без права на заставу. Строк дії ухвали до 1.04.2019 Опубликовано Надіей Максимець Суббота, 2 февраля 2019 г.

Ранее СМИ писали, что в Киеве на площади Победы злоумышленник на белом авто Audi, находясь под воздействием наркотических веществ, на большой скорости протаранил три машины, основной удар пришелся на Mazda, ее водитель — женщина — умерла по дороге в больницу.