В Италии погиб известный украинский бизнесмен: стали известны детали трагедии

Мотоцикл Дениса Русина врезался в автомобиль.
В итальянской провинции Агридженто в результате ДТП погиб 46-летний украинский бизнесмен Денис Русин.
Авария случилась 5 февраля: мотоцикл, которым управлял украинец, столкнулся с автомобилем, передает издание Giornale Di Sicilia.
Русин скончался в карете скорой помощи, водитель автомобиля не пострадал.
Знакомые руководителя и владельца фирмы Аскет-Шиппинг Русина подтверждают, что речь идет именно о нем.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Чехии в ДТП погибли украинские заробитчане.