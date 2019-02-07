В Италии погиб известный украинский бизнесмен: стали известны детали трагедии

В Италии погиб бизнесмен Денис Русин / pro.berdyansk.biz

В итальянской провинции Агридженто в результате ДТП погиб 46-летний украинский бизнесмен Денис Русин.

Авария случилась 5 февраля: мотоцикл, которым управлял украинец, столкнулся с автомобилем, передает издание Giornale Di Sicilia.

Русин скончался в карете скорой помощи, водитель автомобиля не пострадал.

Знакомые руководителя и владельца фирмы Аскет-Шиппинг Русина подтверждают, что речь идет именно о нем.

/ Bologna Today

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Чехии в ДТП погибли украинские заробитчане.