В Италии погиб известный украинский бизнесмен: стали известны детали трагедии

7 февраля 2019, 10:13

Мотоцикл Дениса Русина врезался в автомобиль.

Денис Русин
В Италии погиб бизнесмен Денис Русин / pro.berdyansk.biz

В итальянской провинции Агридженто в результате ДТП погиб 46-летний украинский бизнесмен Денис Русин.

Авария случилась 5 февраля: мотоцикл, которым управлял украинец, столкнулся с автомобилем, передает издание Giornale Di Sicilia.

Русин скончался в карете скорой помощи, водитель автомобиля не пострадал.

Знакомые руководителя и владельца фирмы Аскет-Шиппинг Русина подтверждают, что речь идет именно о нем.

/ Bologna Today

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Чехии в ДТП погибли украинские заробитчане.

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ДТП Италия бизнесмен
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