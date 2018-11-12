В Чехии в ДТП разбились украинские заробитчане: четверо погибших

В Чехии неподалеку от города Тршинец четверо граждан Украины погибли в результате столкновения грузовика с микроавтобусом Mercedes, еще одна украинка госпитализирована с многочисленными травмами.

Как сообщают Новости Закарпатья, в микроавтобусе ехали украинские трудовые мигранты из Закарпатской области.

Отмечается, что в посольстве Украины в Праге пока не прокомментировали гибель украинцев.

Журналистам удалось лишь выяснить, что на месте в ДТП погибли жители Виноградовского и Хустского районов Закарпатья, которые работали в Чехии.

Напомним, в Польше автомобиль с украинцами столкнулся с поездом на железнодорожном переезде, все пассажиры погибли.