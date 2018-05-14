В Польше автобус с украинцами упал в ров и перевернулся: фото с места ДТП

В воскресенье вечером, 13 мая, в Лодзинском воеводстве Польши автобус международного сообщения, в котором ехали иностранцы, в основном — граждане Украины, упал в ров и перевернулся на бок, пострадал один человек.

Авария произошла между транспортными развязками городов Згеж и Стрыкув на 353 километре автострады A2, на полосе движения в направлении столицы страны Варшавы, сообщает Kontakt 24 со ссылкой на правоохранителей.

По данным издания, автобус ехал из польского Щецина в Черновцы, в транспортном средстве находились 28 человек. После аварии пассажиры самостоятельно вышли, пострадавшему оказали помощь на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что под белорусским Каменецем Брестской области дети из украинской футбольной команды, ехавшие в микроавтобусе, попали в ДТП. Погиб мальчик 2005 года рождения, проживавший в Сумах.