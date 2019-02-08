В Виннице микроавтобус с иностранцами влетел в фуру, есть жертвы

В Виннице микроавтобус врезался в фуру, есть жертвы и пострадавшие / vn.dsns.gov.ua

В ночь на пятницу, 8 февраля, в Виннице микроавтобус с иностранцами столкнулся с фурой, погибли три человека, а еще три — пострадали.

Смертельная авария произошла возле Западного автовокзала, спасатели узнали о ней в 03:32, говорится на сайте Главного управления ГСЧС в Винницкой области.

По данным ведомства, погибли и пострадали люди, ехавшие в микроавтобусе. Жертв и пострадавших освободили из поврежденной машины с помощью гидравлического инструмента.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen (в салоне автомобиля находились граждане Республики Молдова) совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF, который был припаркован на обочине", — говорится в сообщении.

В Виннице микроавтобус врезался в фуру, есть жертвы и пострадавшие / vn.dsns.gov.ua

Ранее сообщалось, что утром 5 февраля недалеко от контрольного пункта въезда-выезда Марьинка столкнулись авто Lanos и Chevrolet, одна из машин загорелась, погибли пять человек, а несколько — пострадали и попали в больницу. Позже количество жертв кровавой аварии возросло.