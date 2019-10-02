  1. Главная
  3. Украина

"Не ори!": в Днепре коп "вмазал" девушке по лицу, инцидент попал на видео

2 октября 2019, 17:51

Полицейский выбил телефон у агрессивной девушки и вытолкал ее из магазина.

Полиция
Полицейский выбил телефон у агрессивной девушки и вытолкал ее из магазина / УНИАН

В Днепре полицейский ударил посетительницу магазина, выбил из ее рук телефон и вытолкал из помещения.

Инцидент произошел в магазине Ева на улице Рабочей. Видео с перепалкой копа и посетительницы опубликовал Telegram-канал hyevuy_dnepr.

Работники магазина задержали двух девушек по подозрению в краже и вызвали полицию охраны.

Одна девушка без сопротивления согласилась пройти обьяснить ситуацию, а вторая, разговаривая по телефону, параллельно стала агрессивно общаться с полицейским.

"Я в Еве. Слышишь, они еще ментов вызвали. Нет, не пошли, обоснования: за что меня здесь держат? Я не украла ничего", - заявила женщина.

"Не ори!", - заявил полицейский и вытолкал женщину через стеллажи за первой задержанной.

В сети по-разному отреагировали на инцидент: кто-то вступил на защиту женщины, отметив, что коп не имел права так агрессивно себя вести, другие же возмутился

"Мент-то добрым оказался… А мог и прикладом садонуть... Или стрельнуть… Рэхвормы", - отметил Савелий Абрамыч.

"А в это же самое время бьют нескольких мальчишек на срочной службе, но всем плевать на членоединицы, тем более на обращенных в рабство. Женщина, даже когда она шкура - это всегда сенсация: "абидили женщену, убевать за токое!", - Remik fix-fix.

"Ой, х-споди, какой ужас, выбил тилипхон пьяной быдлявой чучундре, пристрелить эту шаболду еще нужно было. Бараны-защитнички этого быдло-мяса с дополнительной дыркой между ног в комментариях огорчают, канеш", - заявил Zerdone.

"Закрывала бы свой сральник, не выхватила бы", - написал Владимир Рекрут.

"Полицай по любому обосрался (и это мягко говоря), но... и далеко не каждый мужик выдержит, когда ему в лицо будет "рычать" женщина и еще с явными следами перегара", - отметил пользователь под ником YouBios68.

"Бить женщин, кем бы они не были, что бы не говорили, это для мужика гнилой поступок. Даже если ты в погонах. Можно спокойно пригласить. Документы предьявить. Представиться. Даже если украла что-то. А бить женщин это не по-мужски. Поэтому не мужик он. И уж точно не имеет права погоны носить", - считает Антон Парфенов.

Ранее в Краматорске полицейского обвинили в жестоком избиении.

Днепр магазин полицейский
Сейчас вы просматриваете новость ««Не ори!»: в Днепре коп «вмазал» девушке по лицу, инцидент попал на видео». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:51
"Не ори!": в Днепре коп "вмазал" девушке по лицу, инцидент попал на видео
17:35
"Формула Штайнмайера": требование Вакарчука взволновало главу МИД РФ
17:33
Шум вокруг Зеленского и Трампа: Помпео признался, что "держал свечку"
17:27
Очковтирательство: представитель Заворотнюк срочно отказался от своих слов
17:05
Суд снова арестовал активы Порошенко – Портнов Видео
17:04
"Пиндосы шуток не понимают": "дурачек ботоксный" Путин оценил скандал вокруг Трампа и Зеленского
16:55
Гороскоп на завтра: кому грозят источник кучи проблем, подрыв здоровья и потери
16:43
Джокер 2019 премьера в Киеве: сеансы, билеты, где смотреть Фото Видео
16:39
Я вас люблю: Том Круз после Одессы посетил еще один город Фото
16:36
"Не я, а он вечерний м*дозвон": Соловьев покатил бочку на Зеленского из-за песни Гребенщикова
16:30
Путин согласился подписать договор с Украиной по транзиту газа: названо условие Видео
16:12
Гончарук анонсировал массовые чистки в рядах фискалов: подробности
16:05
"Как-то неприлично": Дубинский расхаживал по залу Рады с судочком и ел - видео Видео
16:00
В Финляндии во время кровавой резни погибла украинка Видео
15:59
Социологи рассказали, сколько украинцев не понимают в принципе формулу Штайнмайера
15:47
В Брюсселе высказали все о подписании "формулы Штайнмайера"
15:41
"На Рябошапке шапка горит": ГПУ собирается объявить "сцыклу" Порошенко подозрение Видео
15:34
День защитника Украины 2019: выходной или нет – как отдыхает страна Видео
15:19
СМИ: Кабмин готовит возвращение Арсения Яценюка
15:13
Новый ЦИК: названы 18 кандидатур от Слуги народа Видео
14:51
Даем распоряжение полиции: в Кабмине приняли важное решение по "евробляхам"
14:33
Эксперт пояснил, почему курс доллара попер вверх
14:12
Кравчук указал Зеленскому на ошибку при подписании "формулы Штайнмайера"
14:06
Выборы в Раду: нардепы забрали госфинансирование у партий-"лузеров"
14:06
Умер легендарный чешский певец Карел Готт Видео
13:38
Что смотреть осенью: все лучшие сериалы октября Видео
13:37
Формула Штайнмайера: пресс-секретарь Кучмы выложила фото оригинального текста
13:35
"Требуем четких ответов": злой Вакарчук поставил Зеленскому ультиматум Видео
13:32
Пора готовить пуховики и шапки: синоптик предупредила о погодном сюрпризе Видео
13:28
Ніч Супер Хітів 2019: Что известно о новом праздничном шоу 1+1
13:21
Почему "формула Штайнмайера" - абсолютное зло для Украины мнение
13:19
Экс-министр обьяснил, почему необходимо снижение цены на газ для Луганской ТЭС
12:57
Депутаты Вакарчука написали "ПТН ПНХ" на плакате партии Медведчука
12:48
Том Круз после Киева махнул в Одессу: появились первые фото Видео
12:48
"БДСМ от ОПЗЖ": Шуфрич явился в Раду с заклеенным ртом, в сети дали волю фантазии
12:22
Шевченко уговорили стать главным тренером Милана - СМИ
12:16
В Кремле назвали сроки проведения встречи в "нормандском формате"
12:12
"Обсыкает чье-то рабочее место": Киву застали за необычным занятием в Раде Видео
12:08
Хищные птицы 2020: дата выхода, сюжет и актеры Фото Видео
12:06
Формула Штайнмайера: почему в Кремле считают, что пришли к успеху мнение
11:40
Вынужденная капитуляция: как Зеленскому приходится разгребать "наследство" Порошенко мнение
11:37
Том Круз в Киеве полетал на вертолете и попрыгал на "мосту Кличко" Фото Видео
11:19
Обладательнице фото Анастасии Заворотнюк грозит тюрьма
11:04
В НБУ отложили переход на счета IBAN Видео
11:03
Появились скандальные подробности гибели на Донбассе девушки-бойца Айдара
11:02
"Никто ничего": в Слуге народа опровергли подписание украинскими делегатами формулы Штайнмайера
10:54
Коллективная Грета Тунберг: на смену свинарчукам пришли инфантилы с прыщами мнение
10:35
Макияж для карих глаз: секреты, актуальные советы и фото-идеи Фото
10:25
Активисты из Гонконга взяли на вооружение лозунг украинских повстанцев
10:24
Ветеран АТО раскрыл опасный и коварный план Путина по захвату Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять