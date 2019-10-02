"Не ори!": в Днепре коп "вмазал" девушке по лицу, инцидент попал на видео

Полицейский выбил телефон у агрессивной девушки и вытолкал ее из магазина / УНИАН

В Днепре полицейский ударил посетительницу магазина, выбил из ее рук телефон и вытолкал из помещения.

Инцидент произошел в магазине Ева на улице Рабочей. Видео с перепалкой копа и посетительницы опубликовал Telegram-канал hyevuy_dnepr.

Работники магазина задержали двух девушек по подозрению в краже и вызвали полицию охраны.

Одна девушка без сопротивления согласилась пройти обьяснить ситуацию, а вторая, разговаривая по телефону, параллельно стала агрессивно общаться с полицейским.

"Я в Еве. Слышишь, они еще ментов вызвали. Нет, не пошли, обоснования: за что меня здесь держат? Я не украла ничего", - заявила женщина.

"Не ори!", - заявил полицейский и вытолкал женщину через стеллажи за первой задержанной.

В сети по-разному отреагировали на инцидент: кто-то вступил на защиту женщины, отметив, что коп не имел права так агрессивно себя вести, другие же возмутился

"Мент-то добрым оказался… А мог и прикладом садонуть... Или стрельнуть… Рэхвормы", - отметил Савелий Абрамыч.

"А в это же самое время бьют нескольких мальчишек на срочной службе, но всем плевать на членоединицы, тем более на обращенных в рабство. Женщина, даже когда она шкура - это всегда сенсация: "абидили женщену, убевать за токое!", - Remik fix-fix.

"Ой, х-споди, какой ужас, выбил тилипхон пьяной быдлявой чучундре, пристрелить эту шаболду еще нужно было. Бараны-защитнички этого быдло-мяса с дополнительной дыркой между ног в комментариях огорчают, канеш", - заявил Zerdone.

"Закрывала бы свой сральник, не выхватила бы", - написал Владимир Рекрут.

"Полицай по любому обосрался (и это мягко говоря), но... и далеко не каждый мужик выдержит, когда ему в лицо будет "рычать" женщина и еще с явными следами перегара", - отметил пользователь под ником YouBios68.

"Бить женщин, кем бы они не были, что бы не говорили, это для мужика гнилой поступок. Даже если ты в погонах. Можно спокойно пригласить. Документы предьявить. Представиться. Даже если украла что-то. А бить женщин это не по-мужски. Поэтому не мужик он. И уж точно не имеет права погоны носить", - считает Антон Парфенов.

Ранее в Краматорске полицейского обвинили в жестоком избиении.