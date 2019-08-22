"Все кости переломаем": в Краматорске полицейского обвинили в жестоком избиении

Полицейских обвинили в избиении / УНИАН

В Краматорске Донецкой области местный житель Филипп Дмитриев написал заявление в правоохранительные органы из-за избиения сотрудниками полиции.

По его словам, патрульный полицейский ударил его в лицо, в результате у него был поврежден глаз, сообщает UA:Донбасс.

По его словам, конфликт начался после того, как он со своими друзьями решил выяснить причину остановки полицейскими парня на скутере. Он подчеркнул, что копы вели себя агрессивно и обещали "переломать кости" оппонентам, после чего применили физическую силу.

Отметим, что следователи теруправления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного превышения власти и служебных полномочий работниками патрульной полиции за избиение мужчины, сообщается на сайте ГБР.

Читайте такжеИзбили и перерезали горло: в Днепре десантника подрезали из-за спора о Дне ВДВПо предварительной информации, мужчина получил телесные повреждения в ночь с 13 на 14 августа 2019 года на одной из улиц города Краматорска. Во время медицинского осмотра гражданина врачи установили получения раны глаза.

В настоящее время следствием расследуются обстоятельства инцидента.

Дело открыли по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове полицейский жестоко избил пенсионера.