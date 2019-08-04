Изверг избил женщину-копа в Ровно

Мужчина избил женщину-копа, которая приехала на вызов / ТСН

Вопиющий случай произошёл в Ровно 3 августа. Невменяемый мужчина отдубасил полицейскую, когда та приехала на вызов о домашнем насилии.

По информации, 26-летняя сотрудница патрульной полиции явилась на вызов о домашнем насилии. Уже на месте женщина-коп стала выяснять причину бешенства 45-летнего мужчины, однако тот церемониться не стал.

Внезапно сожитель заявительницы начал лупить женщину-копа. Неадекват бил ее со всей дури в область головы и шеи. А по приезду скорой медики диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга.

Стало известно, что в настоящее время злоумышленник задержан, ему светит до пяти лет лишения свободы по факту угрозы в отношении работника правоохранительного органа (ч.2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины), сообщили в пресс-службе полиции.

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По информации, невменяемого офицера поймали копы. В настоящее время дебошир в погонах находится в больнице, проходя обследования для установления его состояния и причины такого поведения.

Отметим, в соцсетях появилось видео задержания неадекватного командира Киевского батальона – на кадрах видно, что он говорит бессвязные слова.

По словам очевидцев происшествия, мужчина скорее всего был пьян или находился под действием наркотиков.